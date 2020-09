„Je to bezpečnostní prvek, který mě nijak neomezuje,“ řekl. Jak ukázala statistika Besipu, jižní Morava patří ke krajům České republiky s nejnižším podílem nepřipoutaných lidí na smrtelných nehodách.

O významu bezpečnostního pásu se u havárií přesvědčují jihomoravští záchranáři. „Při dopravní nehodě v Brně nepřipoutaný řidič v autě naboural zezadu do stojícího autobusu. Narazil hrudníkem a břichem do volantu a kvůli tomu se mu protrhla srdečnice. Muže jsme v kritickém stavu převezli do nemocnice,“ popsala konkrétní případ mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Přestupky v kraji



Počet případů nezapnutých pásů posádky auta v kraji odhalených policií:



- 2019: 4 760 přestupků



- 2020 (leden – srpen): 2 210 přestupků



Zdroj: Policie ČR

Použití bezpečnostního pásu v kraji nepovažuje za samozřejmost každý. Dopravně bezpečnostní nebo preventivní akce ukazují, že některé posádky aut používají pásy špatně nebo se nepoutají vůbec.

„Evidujeme případy, kdy rodiče vezou děti třeba do školy a nepřipoutají je. Hájí se tím, že jedou jenom kousek a pásy nepotřebují. Následky však mohou být fatální,“ konstatoval krajský koordinátor Besipu Pavel Čížek.

Podle ředitele Centra dopravního výzkumu Jindřicha Friče se odborníci setkávají i s řidiči, kteří obchází varovný systém nezapnutých pásů v autech. “Třeba mají zapnutý pás za sedadlem nebo zacvaknou pás spolujezdce do západky pro řidiče,“ uvedl.

Podle statistik Besipu zemřelo loni na českých silnicích osmdesát nepřipoutaných lidí.

LENKA KROČILOVÁ