Nutně potřebujeme krev. Máme akutní nedostatek krevní skupiny 0+, 0-, A+, B-. Boskovická nemocnice před několika dny zveřejnila výzvu směrovanou dárcům krve. A ti ji vyslyšeli. V úterý a ve středu dorazila k odběrům na tamní transfúzní oddělení bezmála stovka lidí. Další po telefonické domluvě přesunuli zdravotníci na příští týden.

Ivo Kraus z Olomučan je dlouholetý dárce krve | Foto: Deník/Jan Charvát

Z uvedeného množství odběrů byla zhruba pětina lidí, co darovali krev vůbec poprvé. „Výzva zafungovala skvěle. Na odběry dorazilo za dva dny jednadevadesát lidí. Dalších asi patnáct přijde příští týden. Dobrou zprávou je, že na oznámení zareagovala řada prvodárců. A také to, že se krev rozhodli darovat také lidé, co u nás naposledy byli třeba před deseti lety,“ řekla Deníku primářka boskovického transfuzního oddělení Olga Klímová.