„Jedná se o skupinku osob, která žije životem podobným bezdomovcům, i když to bezdomovci nejsou. Těmito potížemi netrpí jen Blansko, takové osoby se bohužel vyskytují na mnoha místech. Obzvlášť alkohol je u této skupiny problém, nicméně se dopouštějí méně závažné činnosti. Pokud však zjistíme protiprávní jednání, ihned zasáhneme,“ uvedl zástupce ředitele blanenských strážníků Stanislav Sotolář.

Jeden muž ze skupiny slovně útočil na řidiče autobusu a dokonce do vozidla přes řidičovo varování vlezl a došlo k potyčce. „Chtěli jsme nastoupit do autobusu, ale nejmladší z té skupinky na řidiče začal pokřikovat a došlo ke slovní přestřelce. Další dva stáli opodál. Řidič ho varoval, že zavolá policii, ale on mu odpověděl, že ho policie nezajímá a pokračoval ve slovním napadání,“ popsal jeden z cestujících David Kučera.