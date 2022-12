Obeslalo zástupce připojených bytových domů, s tím, jestli v soustavě centrálního zásobování teplem zůstanou nebo v budoucnu případně zvolí jiný druh vytápění. „Servis a vytápění bylo ještě nedávno v našem domě v pořádku. Současné ceny jsou ale astronomické a popravdě zvažujeme vlastní kotelnu. Jenže to není jen tak. Dům má čtyřicet bytů a bydlí tu spousta starých lidí. Je to velká investice a v současnosti s velmi nejistou návratností, plus samozřejmě údržba. Nikdo neví, co bude zítra. Zkusíme poptat firmy s nabídkami. Okolní domy vlastní kotelny už mají léta a tvrdí, že platí méně. Ale zase se o ně musí starat, opravovat je a to také něco stojí,“ řekl Deníku Rovnost Jiří Manoušek z ulice Dvorská.

Ještě loni se přitom Blansko mezi okresními městy chlubilo nejnižší cenou tepla. Pak však přišel krach dodavatele plynu a razantní zdražení. A spojení ZT energy s blanenskou radnicí začalo drhnout. Podle tamních úředníků firma nedodávala dohodnuté podklady, které by skokové navýšení cen odůvodnily. Blanenská opozice pak do vedení města tepala, že ceny pro domácnosti jsou vycucané z prstu a místní hodilo přes palubu.

PRÁVNÍCI NA SCÉNĚ

Poukazovala také na to, že město nemá nad vlastní sítí kotelen prakticky žádnou kontrolu. Na scénu nastoupili právníci i Energetický regulační úřad. Blansko ale nakonec z předčasného vypovězení nájemní smlouvy vycouvalo. Firma tvrdila, že smlouvy neporušila. „Pro město ale byly nastavené naprosto absurdně. Systém vytápění a ceny tím pádem nemělo vůbec pod kontrolou,“ uvedl opoziční zastupitel za KSČM Emil Pernica.

V současnosti je podle zástupců města na centrální síť kotelen napojená asi čtvrtina blanenských obyvatel a řada městských objektů. ZT energy platí za pronájem necelých šest milionů korun ročně. Jednou z možností je opětovný pronájem soustavy kotelen od ledna 2024. Ten vedení města před časem doporučil tamní energetický výbor. Stále častěji se ale mluví o vytápění v režii městské společnosti. Do tohoto modelu může případně vstoupit i strategický partner. „Od voleb už intenzivně pracujeme a jednáme o tom, jak systém centrálního vytápění nově uchopíme. Zjišťujeme aktuální stav kotelen a celé sítě, jednáme se zástupci bytových domů. Do konce roku bude jasno. Chceme, aby výsledná varianta byla odsouhlasená napříč celým zastupitelstvem,“ řekl jeden z garantů této problematiky, radní Jan Nečas (ANO).

INVESTICE DO KOTELEN

Blanenští úředníci zároveň uvedli, že provoz městské sítě kotelen je problematický. Chybí centrální kotelna a teplovodní rozvody v různých částech města nejsou propojené. Její vybudování a případný přechod na alternativní zdroje energie by znamenaly investice odhadem v řádech desítek milionů korun. A tu by odběratelé spláceli v ceně tepla řadu let. „Město stále splácí dřívější investice do soustavy, a to včetně kupní ceny technologií. Proto z nájmu hrazených za soustavu provozovatelem ZT energy nezůstávají žádné volné prostředky na nutnou modernizaci jednotlivých kotelen nebo rozvodů. Cenu za vytápění lze do budoucna snížit v podstatě pouze rozsáhlou modernizací zdrojů v jednotlivých kotelnách. Kombinace nízké účinnosti stávající podoby soustavy a vysoké ceny zemního plynu znamená, že v nejbližších letech nebude pro město soustava bez modernizace udržitelná,“ informovali na webu města Blanenští.

Blanenská opozice už dlouho poukazuje na to, že síť kotelen by mělo provozovat město. Například prostřednictvím své firmy Služby Blansko. „Pokud by do tohoto modelu měl vstupovat nějaký strategický partner, obávám se, že město opět nad kotelnami ztratí kontrolu. Nehledě na to, že některé investice by si mohl investor vynutit a zaplatily by je domácnosti. Myslím si, že celá soustava kotelen může ještě několik let fungovat bez zásadních investic a na řadu oprav si vydělat sama. Současná doba s nejasným vývojem cen a energií také velkým investicím nenahrává,“ řekl opoziční zastupitel za Fórum Blansko Jan Došek.

Dodal, že na současném stavu mu nejvíce vadí, že při předchozím výběrovém řízení na provozovatele městského vytápění se podmínky soutěže nepřenesly také do smluv. Považuje to za netrasparentní.