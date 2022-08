„Se stavaři jsme v kontaktu. Máme informace, že potíže byly s výpadky dodávek oceli, které nabraly dvouměsíční zpoždění. Stavba si proto zažádala o výjimku a mostní oblouk chtěla osazovat v nepřetržitém provozu, kvůli tropickým teplotám to ale nebylo možné. Komplikované a náročné je také statické zajištění s zabezpečení výsuvné dráhy. Geologický průzkum ukázal, že je nutné dodatečné statické zabezpečení, s nímž projekt původně nepočítal. Na druhou stranu nyní stavaři prodlení s výsuvem mostní konstrukce využívají na některé práce, které měly přijít na řadu až po vysunutí mostu,“ řekla ve středu Deníku Rovnost mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Podle informací redakce má výsuv mostní konstrukce, která se sjezdy napojí na krajské silnice, začít v závěru tohoto týdne v nočních hodinách. Potvrdila to krajská mluvčí Alena Knotková. „Hlavní stavbyvedoucí bude jednat s oceláři, počítá se s tím, že se s výsuvem mostní konstrukce začne v tomto týdnu. Potrvá deset dní a bude se pracovat jen v noci kvůli výlukám na trati,“ uvedla Knotková.

Podle Správy železnic musí ke zprovoznění nového silničního mostu, které propojí průtah dvacetitisícovým městem a jeho částí Staré Blansko, dojít do konce letošního listopadu. „Na to je navázáno zrušení nedalekého železničního přejezdu se kterým se počítá do devátého prosince. Spuštění vlakové dopravy je v plánu jedenáctého prosince,“ informovala mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

FOTO: Nad trať vysunou nové mosty. U Adamova a také v Blansku

Nový silniční most bude dlouhý 155 metrů s dominantními ocelovými oblouky. Řidiči se na něj dostanou z každé strany přes kruhové objezdy. Přijde na 265 milionů korun. Podle jednoho z obyvatel Blanska Michala Kršky uleví dopravě v centru města.

Řidiči už nebudou muset čekat u stažených závor na nedalekém železničním přejezdu. Ten se po otevření mostu zruší. „Před osmi lety jsem měl zástavu srdce. Rozhodovaly vteřiny. Když si vezmu, že bych bydlel na Starém Blansku a sanitka čekala dlouhé minuty na přejezdu, tak už bych tady možná nebyl. Ve špičce tam není problém v koloně popojíždět před závorami klidně půl hodiny. Tohle by měl nový silniční most odbourat. Za mě velké plus,“ dodal muž.