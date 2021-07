„Nyní jsme ve výšce čtyři tisíce šest set metrů nad mořem. Přímo pod horou K2. Přesouváme se do našeho základního tábora ve výšce pět tisíc dvě stě metrů. Vše jde dobře. Kvalitně se aklimatizujeme, nestrádáme,“ napsal Deníku ve zprávě z pákistánského pohoří Karakoram Vítek.

Výprava přiletěla do pákistánského Islamábádu z Prahy přes Istanbul a Dubaj. Poté se vnitrostátním letem přesunula do pákistánského města Skardu. Odtud cestovala několik hodin autem a pak ji čekala týdenní pouť pěšky s výstrojí do základního tábora pod vrcholem Gašerbrum II.

Při přesunu do základního tábora zdolávají členové expedice výstup zhruba ze tří tisíc metrů nad mořem do pěti tisíc. A pak přijde na řadu postupný útok na vrchol ve výšce osm tisíc pětatřicet metrů. „Na vrchol bychom se měli dostat v polovině července,“ uvedl před odletem Vítek.

S okolním světem bude výprava ve spojení pouze přes satelitní telefon. Gašerbrum II, někdy nazývaná také jako K4, znamená v překladu Krásná hora.