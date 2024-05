Michal Reich

hudebník, 44 let, Adamov

Sto padesát korun měsíčně? To jsou asi tři piva, směšná částka. Souhlasím, na druhou stranu by člověk měl mít možnost volby a rozhodnout sám, za co bude platit a za co ne. Ne jen proto, že má zařízení, které přenos umožňuje. Ať se zpoplatní aplikace nebo ať je to nastaveno jako u sledování komerčních televizí a jiných platforem. Kdo je chce sledovat, tak si je zaplatí.

