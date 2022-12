Se šéfem městské společnosti Zdeňkem Grünwaldem se Deníku Rovnost nepodařilo v závěru týdne spojit. Za nevyužité vstupy dostanou zákazníci peníze zpět. Do částky pěti tisíc korun je vyplácejí ve zmíněných provozovnách. Vyšší sumy pak v kanceláři společnosti Služby Blansko. Veškeré kompenzace za zakoupené předplacené karty je možné uplatnit do konce března.

Více než pětačtyřicet let staré lázně má po demolici nahradit komplex tří budov. S nerezovým plaveckým bazénem s osmi dráhami a posuvným dnem. Projekt dále počítá s volnočasovým bazénem, vodními atrakcemi a wellnes částí s několika druhy saun a vířivkou. Vše doplní moderní posilovna s vlastním zázemím. Původní odhad 330 milionů korun nabobtnal v polovině letošního roku na částku 455 milionů korun. Z této částky ale město počítalo s odpočtem daně z přidané hodnoty zhruba 77 milionů. I tak se jedná o obrovskou sumu. „Příprava výstavby nových lázní pokračuje v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací. Konečný rozsah stavby bude upřesněn před vypsáním výběrového řízení na zhotovitele. Předpokládáme, že k tomu dojde v průběhu příštího roku. Termín zahájení výstavby budovy nových lázní se předpokládá v lednu 2024. Předpoklad dokončení výstavby je čtvrtý kvartál roku 2025. V současné době město čeká na vydání stavebního povolení, vydáno by mělo být do konce ledna 2023,“ sdělila mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Na nové lázně čekají nejen blanenské školy, ale také školáci z okolí, kteří se už druhý rok musí učit tempa ve vzdálenějších bazénech. Nyní padá i nouzový plán s využitím rehabilitačního bazénu pro děti. Ve dvacetitisícovém městě se jedná o diskutovaný projekt. Ne všichni s demolicí starých lázní souhlasí. „Peníze vyhozené za zbytečné zbourání hotelu Dukla. Následné trapné hledání využití jeho zbytku a budování paskvilů odčerpalo desítky milionů korun z pokladny města. Díky zanedbané údržbě se zbourají lázně, které v jiných zemích a městech slouží déle,“ okomentoval stav lázní a záměr města například Vladimír Vaněk z blanenského Klepačova.