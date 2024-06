ANO 2011 zopakovalo svůj úspěch z předchozích eurovoleb, ale letos dosáhlo ještě lepšího výsledku. V roce 2019 získalo 19,71 procenta hlasů, tento rok 24,34 procenta. V přepočtu je to přesně 83 863 hlasů. Druhou příčku obsadila koalice SPOLU s 24,28 procenta hlasů (83 634 hlasů), což znamená těsný rozdíl pouhých 0,06 procentního bodu. Před pěti lety měla druhá ODS za ANO větší odstup - více než šest procentních bodů.

Volby do Evropského parlamentu v pátek 7. a sobotu 8. června 2024. | Foto: ČTK

Volby do Evropského parlamentu v Jihomoravském kraji ovládlo hnutí ANO 2011, které získalo 24,34 procenta hlasů. Druhá se umístila koalice SPOLU s těsným rozdílem 24,28 procenta hlasů a třetí příčku pro někoho možná překvapivě obsadila strana Přísaha a Motoristé, pro kterou hlasovalo 10,05 procenta voličů. Tyto výsledky zveřejnil Český statistický úřad na svém webu volby.cz.

