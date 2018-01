Výsledek referenda ve Lhotě Rapotině: Odmítáme trať i kamenolom

Lhota Rapotina /FOTOGALERIE/ – Téměř osmdesát procent. Taková byla účast na referendu ve Lhotě Rapotině. Souběžně s prezidentskými volbami rozhodovali tamní obyvatelé o stavbě nové železniční trati v katastru obce a přesunu rušného kamenolomu blíže k vesnici. „To je velmi silný výsledek. Proti přesunutí kamenolomu blíže k vesnici hlasovalo 244 lidí. To je třiadevadesát procent ze všech zúčastněných. Proti stavbě takzvané boskovické spojky bylo 215 hlasujících. Referendum je tedy platné a závazné. Jedná se o jasný signál a potvrzení, že se nejedná pouze o názor zastupitelů,“ komentoval výsledky starosta Lhoty Rapotiny Michal Sedlák.

Úsek trati, proti jehož stavbě se lidé v hlasování sjednotili, má podle Správy železniční dopravní cesty urychlit dopravu lidí z Boskovic do Brna. Nyní musejí přestupovat ve Skalici nad Svitavou. Zkrátí údajně i jízdu ze Lhoty Rapotiny. „Případný nesouhlas občanů může prodloužit dobu přípravy a záměr oddálit, nikoliv jej zvrátit. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu,“ reagovala na vypsané referendum mluvčí železničářů Kateřina Šubová.

Její slova Sedlák zpochybnil. Podle něj není nic takového zákonem určené. „Je to jen rétorika železničářů. Jsem každopádně rád, že se rozvířila diskuze. Uvidí se, co to přinese. Druhá strana musí vypracovat nějakou dokumentaci a pak musí dojít k dalšímu řízení. My jsme jasně vyjádřili svůj názor na plánovanou stavbu,“ vysvětlil Sedlák.

Referendum v číslechÚčast: 79 procent

Proti přesunu kamenolomu: 244 lidí

Proti stavbě trati: 215 lidí



V otázce referenda byli hlasující vesměs jednotní. Oproti tomu v prezidenstkých volbách hlasovali občané rozdílně - zvítězil zde s třiceti procenty Miloš Zeman. Na druhém místě skončil Pavel Fischer s patnácti procenty. Třetí Jiří Drahoš se čtrnácti procenty. „Hlasoval jsem proti stavbě trati i kamenolomu. Vadí mi, že by tady měl kvůli boskovické spojce vyrůst šestimetrový vál, protihluková stěna. A do toho ještě přesun kamenolomu. Nedokážu si představit, co by z toho bylo za nepořádek. A kvůli trati chtějí stavět kilometr za vesnicí stanici. Většinu vesnice tvoří staří lidé. Ti dnes pohodlně jezdí autobusem ze středu obce. Pak by se museli plahočit někam kilometr do polí,“ řekl například Josef Janoušek.



Janoušek měl jasno i ve volbě prezidenta republiky. „Voli jsem Zemana. Už vím co to je za člověka, a ostatní moc neznám. Tedy až na Topolánka. Ten už měl dávno sedět,“ řekl volič. K referendu i volbě vyrazil také Michal Vorlický. „Jsem na sto procent proti. Bydlím tady celý život. Jsem rád, jak to tady nyní vypadá a nechci, aby se něco takovýmto způsobem měnilo. Když přesunou kamenolom k vesnici, budeme slyšet odpalování kamenů mnohem více než dnes. A když postaví boskovickou spojku, bude se hluk z lomu odrážet od protihlukové stěny,“ svěřil se s obavami Vorlický. I on ve volbách podpořil Miloše Zemana. „Není tam kandidát, který by byl na jeho úrovni,“ oznámil muž. Změnu na pozici prezidenta by jistě ocenil další z voličů. „Volím Drahoše, protože nechci, aby byl prezidentem Zeman. Drahoš mě nejvíce přesvědčil,“ svěřil se například Petr Beňovský.



Lidem nejvíce vadí zásah do rázu krajiny a do života ve vesnici. „Štve mě, co nám chtějí udělat s krajinou. Na jedné straně je zničená část lesa kvůli kamenolomu a teď by ještě chtěli zničit i lesy a pole na druhé straně. Kvůli pár ušetřeným minutám jízdy vlaku. Byli tady před časem lidi ze správy železnice, starostka Boskovic a další. Tvrdili nám, že denně z Boskovic do Brna jede skoro dva tisíce lidí. To určitě. Mrzí mě, že jsme si nedali tu práci a nespočítali to sami. Moc dobře vím, že jsou vlaky z Boskovic poloprázdné,“ rozčilovala se Božena Vachová. Místní referendum ve Lhotě Rapotině bylo jediné, které se konalo zároveň s prezidentskými volbami na jižní Moravě.