Výšlap, koupel v řece i letní kino. Silvestr si užijí sportovci i rodiny s dětmi

Blanensko – Závěr roku láká na Blanensku na řadu akcí. Například na výlet do jeskyní v Moravském krasu, na rozhlednu Podvrší ve Veselici nebo na lyže. Boskovičtí připraví tradičně na Silvestra promítání pro děti v letním kině. Otužilci ve Stvolové zase pořádají tradiční Memoriál Bohumíra Řehoře. Letos už po desáté.

Plavání v ledové Šošůvce. Ilustrační foto.Foto: VLP / Paroulková Leona

KONEC ROKU NA LYŽÍCH

Na Blanensku se lyžuje už od poloviny prosince. Po skiareálu v Olešnici už otevřeli také v sousedním Hodoníně u Kunštátu. V Olešnici bude na Silvestra otevřeno od osmi hodin ráno do šesti hodin večer.

VÝLET DO JESKYNÍ

Kdo nestihl výlet do Moravského krasu v hlavní sezoně, nemusí vůbec zoufat. Může to napravit třeba právě na Silvestra. Od prvního prosince jsou sice zavřené vstupy do Kateřinské jeskyně a do jeskyně Balcarka, návštěvníci toužící po podzemním dobrodružství se ale podívají do Punkevních jeskyní v srdci krasu a Výpustku u Křtin.

Na zimní prohlídku Sloupsko-šošůvských jeskyní se můžou vydat i ti, kdo je viděli v létě. „Otevřená je pouze jejich Šošůvská část. Turisté mimořádně projdou vstupem u Hotelu Břoušek, který kdysi objevil Václav Sedlák. Ve světle baterek odhalí krásu jeskyní Kaple, Sklípek nebo průsvitných krápníků, které jsou sezonním návštěvníkům skryté,“ vyzdvihla vedoucí Sloupsko-šošůvských jeskyní Miluše Hasoňová.

Zájemci si ovšem vstupy musí zarezervovat předem.

SILVESTROVSKÝ BĚH

Kdo si po vánočních svátcích chce spravit figuru nebo vytrávit, může si jet do Sloupu na Blanensku. V neděli tam pořádají Silvestrovský běh. Už po dvaačtyřicáté. „Je to takový sranda závod bez startovného a cen. Je několik tratí od kilometru po dva a půl kilometru. Běží děti i dospělí,“ řekl za organizátory akce Pavel Svoboda. Registrace závodníků je v devět ráno v areálu sloupského kluziště. Startuje se o půl desáté.

VÝŠLAP NA ROZHLEDNU

Na ochoz rozhledny Podvrší ve Veselici na Blanensku vede 168 schodů. A turisté se po nich dostanou na vyhlídkový ochoz dvaatřicet metrů nad zemí. Když je dobrá viditelnost, stojí ta námaha za to. Rozhledna, která je součástí telekomunikační věže, je pravidelně už od svého otevření v roce 2002 otevřená i na Silvestra.

Letos to bude od desíti ráno do tří hodin odpoledne. Na příchozí čeká teplé občerstvení. Podávat se bude zelňačka, svařené víno nebo medovina. Každý rok přijde zhruba tisícovka lidí. Vstupné je dobrovolné. Pod rozhlednou bude příchozím hrát a zpívat také skupina několika hudebníků.

OTUŽILCI VE STVOLOVÉ

K Silvestru patří ve Stvolové také koupání otužilců v řece Svitavě. Memoriál Bohumíra Řehoře se letos koná už po desáté. Akce začíná ve tři odpoledne u mostu přes řeku Svitavu. „Příchozí uvidí odvážné jedince, kteří se na chvíli ponoří do vln Svitavy, za což získají certifikát a prvních dvacet přihlášených dospělých pak i originální láhev rumu,“ lákají na akci pořadatelé.

Připraveno bude občerstvení. Vstupné je dobrovolné.

SILVESTROVSKÉ PROMÍTÁNÍ

Akce, která má v Boskovicích dlouholetou tradici. Pásmo kreslených pohádek si na Silvestra nenechají v letním kině ujít desítky lidí. Pořadatelé připraví čaj pro malé a něco ostřejšího pro velké diváky. Promítat se začíná v pět hodin odpoledne. Vše zakončí v šest večer velkolepý ohňostroj.

KAM NA SILVESTRA

LYŽOVÁNÍ V OLEŠNICI



skiareál, Olešnice

od 8.00 do 18.00



MORAVSKÝ KRAS



Punkevní jeskyně

od 8.40 do 15.00



Sloupsko-šošůvské jeskyně

10.00, 12.00 a 13.00



Jeskyně Výpustek

10.00, 12.00 a 14.00



Dům přírody Moravského krasu

od 10.00 do 16.00



SILVESTROVSKÝ BĚH



areál kluziště, Sloup

registrace 9.00, 9.30 start



SILVESTR NA ROZHLEDNĚ



rozhledna Podvrší, Veselice

od 10.00 do 15.00



MEMORIÁL B. ŘEHOŘE



u mostu, Stvolová

od 15.00



SILVESTR V KINĚ



letní kino, Boskovice

od 17.00