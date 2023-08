Omšelý vzhled budovy se dlouhodobě nelíbí ani Karlovi Kotlánovi z Blanenska, který v její blízkosti občas parkuje. „Takto z venku nevypadá dobře, chátrá. Chtělo by s tím něco dělat. Přestavět ji na byty? Nevím, kdo je majitelem a jaké má záměry. Mně by se tam líbil i prostor pro parkování. S tím je v centru města docela problém,“ poznamenal muž.

Před více než třemi lety představila firma LL Holding společně se společností ATX Architekti projekt, který počítal s přestavbou výškové budovy na bytový dům. S bezmála sedmdesátkou bytů a čtyřmi komerčními jednotkami. V jeho okolí pak s výstavbou nízkopodlažního parkovacího domu pro téměř sto padesát aut. To vše mělo podle tehdejších odhadů stát kolem 280 milionů korun. „Začátkem letošního roku bylo vydáno platné stavební povolení. V současné době probíhá vypracování prováděcí dokumentace, která je nezbytně nutná k výstavbě, výběru dodavatele, ceny díla a termínů zahájení a dokončení stavby,“ odpověděl nedávno na dotazy redakce Pavel Liška ze společnosti LL Holding.

Vedoucí blanenského stavebního úřadu Petra Reisiglová uvedla, že pro přestavbu výškové budovy bylo vydáno společné povolení, po dokončení půjde o bytový dům s doplňkovou komerční funkcí a s parkováním. „Povolení je pravomocné. Stavebníkem není město. Podrobnější informace může veřejnosti poskytnout vlastník budovy nebo stavebník (LL Holding a.s.)," sdělila úřednice.

Aktuálním vlastníkem výškové budovy je podle informací z katastru nemovitostí loni založená pražská společnost s ručením omezeným FelixTower. Patří ji i sousední objekt s pozemkem. Pavel Liška v ní figuruje jako společník prostřednictvím společnosti Raposa, která funguje na stejné pražské adrese.

Parkovací místa

Pozemek pod výškovou budovou stále patří městu a Liškova společnost LL Holding na něj měla v minulosti na účtu města složenou zálohu milion korun. Město ho má prodat až po kolaudaci bytového domu. „U stávající jedenáctipodlažní budovy se přistaví další dvě podlaží. Dále počítáme se dvěma přístavbami. Ta ze severní a východní strany bude dvojpodlažní, s plochou střechou. Bude obsahovat komerční prostory a technické zázemí budoucího bytového domu, byty a sklepní kóje,“ upřesnil Liška.

Přístavba z jižní strany bude podle něj čtyřpodlažní a dosáhne do úrovně třetího nadzemního podlaží přilehlé výškové budovy. „Půjde prakticky pouze o prostory pro parkování vozidel. V tomto objektu vznikne celkem 127 odstavných a parkovacích stání, z toho dvanáct provedených jako bezbariérová a tři provedená jako pro osoby s dítětem v kočárku. Parkovací objekt bude napojen na přeloženou veřejnou komunikaci východním směrem, a to s jedním vjezdem a dvěma vedle sebe situovanými výjezdy se světelným a závorovým systémem,“ poznamenal podnikatel.

Devětašedesát bytů

Prostor od druhého do jedenáctého nadzemního podlaží, stejně jako dvou podlažní nástavbu mají zabrat byty. Celkem se mluví o 69 bytech. Z toho osmatřicet jednopokojových a sedmadvacet třípokojových s kuchyňským koutem. Čtyři pak budou dvoupokojové. „Stávající výšková budova bude bude po celém obvodu doplněna lodžiemi. Takto vytvořené lodžie budou vzájemně svisle propojeny lamelovými dílci. Střechy nad všemi částmi budovy se provedou jako vegetační,“ popsal parametry bytového domu Liška.

V roce 2008 prodalo město Blansko velkou část výškové budovy společnosti, kterou tehdy vedl Josef Liška, za 3,1 milionu korun. S budovou měl velké plány. Chtěl v ní vybudovat takzvané ABCentrum s byty, kancelářemi a komerčními prostory. Později plánovala LL Holding v objektu vybudovat kasino. To bylo v rozporu z vyhláškou města o zákazu hazardu. Společnosti radnice výjimku neudělila. Současný šéf LL Holding Pavel Liška v minulosti uvedl, že museli také vykoupit okolní pozemky, objekt pevně vklíněný do výškové budovy a vyřešit složité majetkoprávní vztahy. To vše si údajně vyžádalo investici přes 25 milionů korun.

V roce 1972 byla dokončena výstavba administrativní výškové budovy v blanenské ulici Smetanova. Sídlil v ní například okresní soud, prokuratura nebo středisko geodézie.Zdroj: poskytl Pavel SvobodaZmíněnou budovu dokončili dělníci v roce 1972. Do přízemí se tehdy přestěhovala Česká státní spořitelna, kadeřnictví komunálních služeb Lybar a vzorková prodejna Univy. „Vchod byl z Wanklova náměstí. Deset podlaží budovy využívaly různé úřady a organizace. V roce 1987 byly do přízemí budovy umístěny také kanceláře Čedoku,“ řekl Pavel Svoboda, který se dlouhodobě zabývá historií Blanska. V budově sídlil v minulosti také okresní soud a finanční úřad.