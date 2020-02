Velké plány s výškovou budovou v centru Blanska. Místo kasina budou byty

Bezmála sedmdesát bytů a zázemí pro čtyři obchodní jednotky. Plus parkovací plocha pro zhruba sto padesát aut včetně parkovacího domu. To vše chce společnost LL Holding postavit ve výškové budově ze sedmdesátých let v centru Blanska.

