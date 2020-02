Sedmdesát bytů i s parkováním. Výškovou budovu v Blansku přestaví příští rok

/FOTOGALERIE/ Bezmála sedmdesát bytů a zázemí pro čtyři obchodní jednotky. Plus parkovací plocha pro zhruba sto padesát aut včetně několikapodlažního parkovacího domu. To vše chce společnost LL Holding postavit ve výškové budově ze sedmdesátých let v centru Blanska. Její velkou část odkoupila společnost Josefa Lišky od města už před dvanácti lety. Projekt ve středu na blanenské radnici představili jeho autoři ze společnosti ATX Architekti.

Už v minulosti měla LL Holding s objektem velké plány. V původním zadání se kromě bytů počítalo v takzvaném ABCentru také s kancelářemi a komerčními plochami. Později i s kasinem. To však kvůli vyhlášce o zákazu hazardu ve městě neprošlo. „Dostali jsme zadání, kde jsme měli zohlednit současnou situaci na trhu. Prostory výškové budovy se mají využít v maximální možné míře k výstavbě bytů na úkor komerčních prostor. Nově jsme také zachovali průhled z Wanklova náměstí na Staré Blansko. Přibyl i věnec z ochozů, který rozšiřuje užitné plochy bytů,“ uvedl architekt Rostislav Jakubec. Velké plány s výškovou budovou v centru Blanska. Místo kasina budou byty Přečíst článek › Podle něj se jedná o investici v řádu stovek milionů korun. V letošním roce chce firma LL Holding získat všechna potřebná povolení. Stavět by se mohlo začít příští rok. „Příprava tohoto území pro přestavbu bude složitá. Zejména přeložky sítí,“ dodal Jakubec. O dvě patra vyšší Budova se po přestavbě zvýší o dvě patra. Blanenská radnice tento záměr investora vítá a nemá s ním problém, jako to bylo v případě kasina. „Jsme rádi, že většinu budovy zaplní nové byty. Ve městě je o ně velký zájem. Parkování je vyřešeno elegantně, bude zachován i průhled na náměstí a kostel,“ řekl blanenský starosta Jiří Crha. Dodal, že pozemek pod desetipatrovou budovou patří stále městu. Investorovi ho prodá až po kolaudaci přestavěného objektu. Budovu prodalo Blansko společnosti Josefa Lišky v roce 2008. Člen představenstva LL Holding Pavel Liška před časem upřesnil, že od města koupila společnost tehdy většinu objektu za tři miliony sto tisíc korun. „Ale s mnoha obtížně řešitelnými závazky, břemeny a bez jediného pozemku. Za zbylou část budovy jsme opět bez pozemku zaplatili státu dva miliony šest set tisíc,“ vypočítal Liška. Policisté odložili spis tragické srážky u Sudoměřic. Mohla za ni zřejmě únava Přečíst článek › Na městský pozemek pod výškovou budovou měla společnost na účtu města složenou zálohu milion korun. Dále podle Lišky následovalo odkoupení plochy na Wanklově náměstí, která byla po mnoho let zatížena soudními spory města se soukromými subjekty. „Pro projekt ABCentra bylo nezbytné rovněž odkoupit objekt pevně vklíněný do výškové budovy. Za něj jsme včetně pozemků zaplatili přes třináct milionů korun,“ poznamenal Liška. Investice za pětadvacet milionů Plochu vedle výškové budovy koupila společnost za více než dva miliony od státu před několika lety. Celkem už tedy do projektu investovala přes pětadvacet milionů. Budovu dokončili dělníci v roce 1972. Do přízemí se tehdy přestěhovala Česká státní spořitelna, kadeřnictví komunálních služeb Lybar a vzorková Univy. „Vchod byl z Wanklova náměstí. Deset podlaží budovy využívaly různé úřady a organizace. V roce 1987 byly do přízemí budovy umístěny také kanceláře Čedoku,“ řekl Pavel Svoboda, který se dlouhodobě zabývá historií Blanska. V budově sídlil také okresní soud a finanční úřad. Vítr lámal stromy, jeden spadl v brněnské zoo. Ve čtvrtek se počasí uklidní Přečíst článek › Výšková budova, Blansko



• Stavbu desetipatrové budovy u blanenského Wanklova náměstí dokončili dělníci v roce 1972.

• A co se v ní tehdy nacházelo?

Přízemí: Potraviny, bufet

1. podlaží: Česká státní pojišťovna

2. podlaží: Okresní výbor Socialistického svazu mládeže

3. podlaží: Okresní soud

4. podlaží: Okresní soud

5. podlaží: Státní notářství, Advokátní poradna

6. podlaží: Okresní prokuratura

7. podlaží: Okresní oddělení Českého statistického úřadu

8. podlaží: Okresní výbor KSČ – Dům politické výchovy, Universita marxismu-leninismu

9. podlaží: Středisko geodézie

10. podlaží: Okresní výbor České tělovýchovné organizace







• V roce 2008 prodalo město Blansko velkou část budovy společnosti Josefa Lišky za 3,1 milionu korun. Pozemek pod budovou stále patří městu.

Josef Liška měl s budovou velké plány. Chtěl v ní vybudovat takzvané ABCentrum s byty, kancelářemi a komerčními prostory. Později chtěla společnost LLHolding v objektu vybudovat kasino. To však bylo v rozporu z vyhláškou města o zákazu hazardu. Společnosti radnice výjimku neudělila.

