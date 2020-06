Podle ředitele boskovické divize Vodárenské akciové společnosti Petra Fialy loni do obcí rozvezli kolem pěti tisíc kubíků vody. Letos zatím asi sedm set. „Řešení problému je v napojení těchto obcí na skupinové vodovody. Je to ale vždy běh na dlouhou trať v horizontu několika let,“ uvedl Fiala.

Část z obcí, kde mají problémy s vodou se nachází na Jedovnicku. Vyřešit je má projekt Pitná voda Jedovnicko za zhruba 230 milionů korun. Rozdělený je do dvou etap. Tamní soustava obecních vodovodů se má totiž připojit na páteřní vodovod Velké Opatovice – Boskovice – Blansko.

Do první etapy se už dělníci pustili. Má být hotová do dvou let. „V první etapě počítáme s napojením vodovodů v okolí Jedovnic na páteřní vodovod. V Jedovnicích vznikne také nová úpravna vody a opraví se tamní vodojem,“ informoval tajemník Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí Petr Tioka.

Podle starosty Rudice Romana Šebely, která leží nedaleko Jedovnic, je to do budoucna krok správným směrem. „Zdrojů pitné vody je nedostatek. V krajině vody ubývá a spotřeba stoupá,“ řekl Šebela.

Odborníci v regionu hledají také nové vodní zdroje. Aktuálně například vytipovávají do rezervy podzemní zásobárny vody pro páteřní vodovod Velké Opatovice – Boskovice, Blansko. „Hydrogeologické průzkumy se provádějí například v okolí Vlkova, Spešova nebo Lažan odkud se už voda pro tento vodovod čerpá,“ upřesnil Fiala.

Vodárenská akciová společnost na Blanensku zásobuje vodou přes 120 měst a obcí a bezmála devadesát tisíc lidí. Většina regionu je napojená na síť vodovodů, které provozuje Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí.

Rekonstrukce klíčových přivaděčů od Velkých Opatovic až po Blansko stála v předchozích letech téměř 330 milionů korun. I díky ní se podařilo mimo jiné zamezit velký ztrátám při dodávkách vody. „Těsně před rekonstrukcí byly ztráty asi třicet procent. Loni už jen dvanáct,“ uvedl Fiala.