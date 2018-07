Vysadili je neznámo kde, musely dojít do Blanska. Jen s mapou, kompasem a stanem

Blansko – Švédi se usídlili před blanenským zámkem. Přesněji řečeno švédští skauti. V pátek odpoledne jich tam dorazilo padesát.

Každý z padesátky skautů byl vysazený na různých místech České republiky. S mapou a kompasem musel dorazit do cíle, kterým bylo Blansko. „U sebe mají jen mapu, kompas, stan a trochu peněz. Jakmile dojdou do cíle a splní úkoly, získají pásek objevitele. Blansko si vybrali, protože je to město skautu. Je tam nejvíce členů v zemi,“ přiblížila skautskou zkoušku mluvčí českého skauta Barbora Trojak.

Explorer belt, jak se zkouška nazývá anglicky, pořádají každý rok také norští či finští skauti. V letošním roce se k nim přidali i soukmenovci z Itálie. Pokaždé vysadí účastníky v jiné zemi.

Českou republiku si pro své putování letos vybraly devatenáctileté Švédky Kajsa Rydén a Karin Lewenstedt. „Naše cesta začala ve Veselí nad Lužnicí. To jsme s Karin zjistily až z cedule u silnice. Nesměli jsme použít žádný dopravní prostředek,“ zavzpomínala Kajsa.

S mapou a kompasem se dívky vydaly do Blanska. Více než 160 kilometrů dlouhou trasu musely zdolat za deset dní. „Ve stanu jsme spaly jen dvakrát. Jinak nás vždy nechaly přespat lidé v městech a vesnicích, kterými jsme procházely,“ pokračovala skautka. S lidmi všichni účastníci mluvili anglicky nebo prostřednictvím česky napsaného dopisu.

Součástí cesty bylo i plnění úkolů, které byly spojené s tématem České republiky. Skauti porovnávali českou a švédskou kulturu, politiku či jídlo. „Naše zkušenost s českými lidmi je výborná. Byli štědří a snažili se nám vždy pomoct. Jedna dívka šla dokonce několik kilometrů s námi. A myslím, že jsme se i spřátelily,“ nešetřila chválou Karin Lewenstedt.