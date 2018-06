Výročí hromadné dopravy v Adamově: autobusy jezdí už půl století

Adamov – V roce 1968 slavil Eduard Boháček z Adamova pětatřicet. V červnu téhož roku sledoval, jak ulicemi rozrůstajícího se průmyslového města v zalesněném údolí projíždí první autobus městské hromadné dopravy. „Mě se to ale moc netýkalo. Do práce jsem totiž chodil za každého počasí pěšky. Spousta lidí to ale kvůli dojíždění do továrny uvítala. Stejně jako později školáci. Adamov leží přece jen na dvou kopcích a ty jsou od sebe po silnici vzdálené několik kilometrů,“ řekl muž.

Autobusová linka v Adamově v roce 1968Foto: František Ecler

Adamovští si padesátileté jubileum připomenou v neděli jízdou historickým autobusem Škoda 706 RTO po trase tamní linky. Jízda je zdarma a účastníci dostanou pamětní jízdenku.

Podle adamovského zastupitele Karla Truhláře, který historii autobusové dopravy ve městě zmapoval, rozvážely Adamovské strojírny dělníky kyvadlově po továrně už v roce 1966. „Jeden autobus pendloval mezi obchodním úsekem a provozem 10. Uvnitř závodu bylo na úseku dvou a půl kilometru osm zastávek. Autobus trasu projížděl asi desetkrát denně,“ uvedl.

MHD Adamov1968 dokončení silnice na Ptačinu

3. červen 1968 zahájení provozu MHD na trase obchodní dům – Ptačina

1981 zřízena zastávka Horka, točna, trasa platí dodnes

1985 poprvé vyjely nedělní spoje

1993 MHD platí město

2005 linka zařazena do IDS JMK



První autobus v ulicích města jezdil po trase od obchodního domu na Smetanově náměstí a otáčel se v nynějším sídlišti Ptačina. Po dostavění bytovek v sídlišti Horka se autobusy točily na kopci i v této lokalitě. Od roku 1981 se trasa linky do dnešních dnů nezměnila. Měří bezmála pět kilometrů a má devět zastávek. „První nedělní spoje vyjely v roce 1985. O dvacet let později byla adamovská autobusová linka zařazena do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje,“ upozornil Truhlář.



Za jízdu do tří kilometrů zaplatili místní v roce 1968 šedesát haléřů. Za delší korunu. Tu platili ještě v roce 1988. Čtyři koruny stála cesta autobusem po městě až do konce tisíciletí. Později zdražila na šest korun. Nyní stojí deset.



Přepravu zajišťuje společnost ČAD Blansko. Místní od sklonku loňského roku vozí po městě dva nízkopodlažní autobusy a jeden starší rezervní. Podle některých cestujících je nyní jízda příjemnější. Zejména pro starší a nemocné lidi. „Nohy mi už moc neslouží a musím chodit s turistickými holemi. Do nového nízkopodlažního autobusu se mi nastupuje mnohem lépe. Určitě to ocení i méně pohyblivý lidé s berlemi, vozíčkáři a také maminky s kočárky,“ řekl adamovský důchodce František Novák.



Podle starosty Romana Piláta město nechalo před časem posílit víkendové spoje. „V anketě problémů města se posílení víkendových spojů umístilo hodně vysoko. Autobusů jezdí víc, ale jejich obsazenost není v celkovém úhrnu moc velká. Uvidíme, jak dál do budoucna. Město to samozřejmě stojí peníze navíc,“ poznamenal Pilát.