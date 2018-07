Výmoly nahradí dlažba. U vlakového nádraží v Adamově vznikne parkoviště

Adamov – Štěrk, rozježděná tráva, hluboké výmoly. Auta odstavená v těsné blízkosti hlavní silnice a autobusové zastávky. Parkování u adamovského vlakového nádraží se změní.

Adamovští chtějí u vlakového nádraží vybudovat parkoviště pro dvacet aut.Foto: Deník / Jan Charvát

Adamovští se totiž po několikaletém jednání dohodli se železničáři na odkupu části pozemku poblíž kolejiště a vybudují tam parkoviště. „Jedná se o plochu bezmála šest set metrů čtverečních. Usilovali jsme o ni už delší dobu. Jsme před podpisem kupní smlouvy,“ uvedl starosta Adamova Roman Pilát.

Nové parkoviště pokryje dlažba, přibude chodník ke kolejišti a nájezdový pruh, který oddělí parkovací plochu od hlavní silnice. „Stání bude zhruba pro dvacet aut. Po podpisu kupní smlouvy zadáme vypracování projektové dokumentace. Na stavbu se pokusíme získat dotace, které by pokryly většinu nákladů. Podle odhadů by parkoviště mělo stát mezi třemi a čtyřmi miliony,“ upřesnil Pilát. Dodal, že stavět by se mělo do dvou let.

Vylepšení se v budoucnu dočkají i cestující u nedaleké vlakové zastávky. Tu chce Správa železniční dopravní cesty pravděpodobně už příští rok začít přestavovat na bezbariérovou. Místním vadí hlavně přístup po strmém schodišti. „Když chci jet do Blanska, raději dojedu autobusem až na vlakové nádraží. Na zastávku už bych ty chody s holemi těžko vyšel,“ uvedl například důchodce František Novák z Adamova.

Na rekonstrukci zmíněného nástupiště, pokladny a bezbariérovou přístupovou cestu počítají železničáři zhruba se třiceti miliony korun. „Při úpravách dělníci zvýší hranu nástupiště, aby cestující měli pohodlnější nástup a výstup z vlaků. Upraví také délku nástupiště a zastřešení,“ řekla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.