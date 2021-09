Blanenští se totiž opět zapojili stejně jako zhruba tři stovky škol v republice do projektu Studentských voleb. „Politiku se snažím sledovat. Přijde mi, že v zahraničí nám řada věcí zbytečně sráží kredit. Berou nás tam v ledasčem jako zaostalý stát. Z mého pohledu jsou to například velké kauzy našeho premiéra nebo výroky prezidenta. Třeba jeho názory na registrované partnerství,“ řekla Deníku jedna z blanenských studentek Nella Zacharová.

Středoškoláci vybírali z politických stran, hnutí a koalic, které kandidují ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ty se konají 8. a 9. října. Blanenská střední škola měla účast pětaosmdesát procent. Celkem tam volilo 250 studentů a v urně bylo 226 platných hlasů. Nejvíce, šestašedesát, jich dostali Piráti a starostové. Pětačtyřicet hlasů získala kandidátka Spolu před třetím Ano s dvaadvaceti hlasy. „Studenty připravujeme na to, že jejich názor a hlas u skutečných voleb jsou velmi důležité. Ve třetím ročníku už jim bude osmnáct a měli by své právo volit využít. Probíráme legislativu, volební systém. Snažíme se diskutovat o aktuálním politickém dění u nás,“ uvedla vyučující Společenskovědního základu na tamní škole Zdenka Bártová.

Ve volební místnosti se za dva dny postupně ve vyučování vystřídaly všechny třídy blanenské střední školy. „Samozřejmě to bylo dobrovolné. Kdo chtěl, mohl odevzdat nezakroužkovaný volební lístek. Kdybychom dali urnu do některé učebny s tím, že tam studenti mohou hlasovat během přestávek, ta by účast byla určitě nižší. V reálu zástupci mladé generace volit často nechodí, nepřijde jim to důležité. U skutečných voleb by možná pomohlo, kdyby se mohlo hlasovat elektronicky,“ poznamenala Bártová.

Projekt na podporu aktivního, zodpovědného a sebevědomého občanství budoucích prvovoličů pořádal již po dvanácté vzdělávací program JSNS společnosti Člověk v tísni. Volit mohli studenti starší patnácti let. „Studentské volby se konají od roku 2010 před vybranými reálnými volbami. Průzkumy potvrzují, že hlasování nanečisto má pozitivní dopad na zvýšení účasti prvovoličů ve skutečných volbách,” uvedl ředitel vzdělávacího programu Karel Strachota.

Dodal, že studenti se díky tomu seznamují s principy demokratických voleb a volebním systémem. Učí se rozpoznávat nástroje používané k přesvědčování voličů politiky v předvolebních kampaních a uvědomují si spojitost politiky s médii. „Chápou význam vlastní aktivní účasti ve volbách a procvičují si, jak formulovat své názory a obhajovat je v diskuzi,“ upřesnil Strachota.

Studentské volby, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko



Volební účast: 85%

Počet voličů: 295 studentů

Celkem volilo: 250 (z toho neplatných 24) = platných 226

Výsledky jednotlivých politických stran a hnutí:

Piráti a starostové 66 hlasů

Spolu 45 hlasů

Ano 22 hlasů

ČSSD 20 hlasů

Strana zelených 13

SPD 12

Volný blok 11

V tabulce jsou uvedeny pouze politické strany, které získaly více než 10 hlasů