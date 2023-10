I tak očekávají při výlovech menší množství ryb a kapři možná nebudou mít očekávanou hmotnost. To jsou zatím ale jen odhady, pravda se ukáže až přímo při výlovu. Co je však jisté už teď, že za kilogram kapra si na většině výlovů zákazníci připlatí oproti loňsku několik korun navíc.

Zhruba o pět procent zdraží v Jedovnicích na Blanensku, kde tuto sobotu vyloví tamní rybník Dymák. Podle jeho majitele Františka Julínka bude stát kilogram kapra sto patnáct korun. „Za kilogram amura pak příchozí zaplatí sto dvacet a za tolstolobika sedmdesát korun. Dravých ryb moc nebude. Z pohledu rybníkáře to byl hodně zvláštní rok. Dlouho bylo chladno, ryby nežraly. Pak zase byla tropická vedra a ve vodě chyběl kyslík. Uvidíme, jak to dopadne. Při lovu na udici se tahali poměrně slušní kapři, tak snad bude výlov dobrý,“ řekl Deníku Rovnost Julínek.

Hned po tomto výlovu začnou rybáři vypouštět vodu z nedalekého více než čtyřicetihektarového rybníku Olšovec. Ten je největší na Blanensku. Výlov je naplánovaný na první víkend v listopadu. Také tam kapři podraží. Jejich cena by se měla pohybovat mezi sto deseti a sto patnácti korunami za kilo. „Násada ryb zdražila už loni neskutečným způsobem, do toho krmivo. O něco málo jsme proto museli ceny ryb zvednout. A jaký bude výlov? V jižních Čechách pláčou, že to bude slabé. Jaro bylo příliš chladné. Ale jak se říká, do vody nevidíte. Dokud nezatáhneme sítě, tak nebudeme vědět,“ poznamenal šéf jedovnických rybářů a nestor výlovů Olšovce Josef Kocman.

Tamní výlov je už desítky let jednou z největší akcí na Blanensku a do Jedovnic kvůli ní přijíždí tisíce lidí. Kapry si tam kupují například manželé Procházkovi z Bučovic na Vyškovsku. „Ryby z Jedovnic jsou výborné. Loni jsme si odvezli kapry a moc si pochutnali. Navíc to byl pěkný výlet. Plánovali jsme i návštěvu dcery s rodinou, ale nakonec nebyli doma. Třeba to letos vyjde,“ řekla Marie Procházková.

Vrkoč, Blatnička a Jaroslavice

Mezi obcemi Ivaň a Nová Ves zatáhnou koncem října rybáři sítě na Vrkoči. Výlov pro veřejnost bude trvat tři dny. Jde o druhý největší rybník v pohořelické soustavě, vodní plochou téměř 160 hektarů patří k největším v České republice. Podle ředitele Rybníkářství Pohořelice Romana Osičky mají ceny ryb zůstat loňské cenové úrovni.

U výběrového kapra nad dva a půl kilogramu příchozí zaplatili sto dvacet korun za kilo. U menších kaprů první třídy pak sto deset korun za kilogram. „Letošní rok byl atypický. Chladnější jaro podle všeho ovlivnilo váhový přírůstek ryb. Podzim pak byl sice velmi teplý, ale očekáváme, že ryb bude méně a nebudou mít takovou hmotnost. Vlajkovou lodí je u nás stále Pohořelický kapr, který tvoří asi pětadevadesát procent produkce. Na dravé ryby nejsou v našich mělkých rybnících a díky klimatickým změnám vhodné podmínky, nebude jich proto v nabídce velké množství. V tomto ohledu nám velmi škodí také kormoráni,“ uvedl Osička s tím, že největší zájem je o kapry s váhou lehce přes tři kilogramy. Dobře na odbyt jdou ale i amuři.

Na výlov Vrkoče míří desítky tisíc lidí. Loni platili za auto parkovné sto korun. Se stejnou částkou musí počítat i letos. Parkovací lístek ale bude zároveň fungovat jako slevový kupon v hodnotě padesát korun. Ten se dá využít při nákupu a zpracování ryb nebo výrobků z nich.

Kromě kaprů jsou amuři velmi žádaným artiklem také při tradičních výlovech přehrady Blatnička na Hodonínsku. Podle šéfa tamního rybářství Josefa Minaříka si ho zákazníci oblíbili díky chutnému masu. „Amur je chuťově někde mezi kaprem a candátem. Jezdí si k nám pro ně lidé ze širokého okolí. A jaké budeme mít letos ceny. Mírně jsme museli zdražit, protože všechny vstupy šly nahoru. Zejména krmení. I tak je cena za kilo kapra, myslím, pořád stále příznivá. Chtěli bychom ho prodávat za sto pět korun. Loni to bylo za devadesát devět. Amura pak za sto patnáct korun. V nabídce budou i dravé ryby jako štika, candát nebo sumec,“ upřesnil Minařík.

Dodal, že předpověď počítá na předposlední říjnový víkend s už velmi chladným počasím a možná i prvními mrazíky. „Takové počasí je pro výlov ideální. Příchozím už bude sice chladněji, ale zase se mohou zahřát u svařeného vína na hrázi a ochutnat některou ze specialit. Letošní výlov pojmeme ve velkém a na místě budou i atrakce pro děti,“ dodal Minařík.

Výlov je naplánovaný na sobotu i neděli s nástupem rybářů před sedmou hodinou. Samotné brakování ryb je naplánováno na půl osmou do podvečera. Prostor pro rybáře bude jasně vymezen a vstup veřejnosti k lovišti nebude možný. „Hlavní zátahy a lovení ryb proběhnou v sobotu, v neděli pak dolovení,“ informovali veřejnost organizátoři výlovu na přehradě Blatnička.

Na přelomu října a listopadu pak rybáři vyloví také rybník v Jaroslavicích na Znojemsku. S rozlohou 256 hektarů je jedenáctým největším na našem území a druhým na Moravě. Výlov začně 30. října a potrvá do 3. listopadu. Začátek je vždy kolem sedmé hodiny ranní.

