Sítím rybářů se dokázal v pátek vyhnout zhruba metrový sumec, který zřejmě odpočíval na dně u hráze. V keserech naopak skončil pár gigantických tolstolobiků přes metr délky a několik kaprů s váhou přes deset kilogramů. Tyto trofejní ryby si příchozí prohlíželi v napuštěném bazénu kousek od vstupu do arboreta. „Síť jsme natahovali už ve čtvrtek. Pohyb v bahně nebyl jednoduchý a jeden kolega v něm zapadl. Museli jsme ho vyprošťovat. Byla to šichta, ale výsledek stál podle mě za to,“ usmíval se v zablácené pláštěnce a gumovkách jeden z rybářů Michal Bureš.

Vylovovací četa nastoupila v pátek do upuštěného rybníka s kesery kolem půl deváté ráno, kdy bylo jen několik stupňů nad nulou. „Zima byla dost cítit, ale pro výlov panovaly ideální podmínky. Klidně mohlo přimrznout ještě víc. Ryby jsou pak klidnější, v chladné vodě se neotáčejí a víc toho vydrží,“ dodal další z rybářů Pavel Husák.

Dva z jeho kolegů pak pod hrází pokračovali v šichtě za stolem, kde zákazníkům škrabali, kuchali a porcovali nakoupené ryby. „Kapra si dokážeme doma zpracovat také, ale trvá nám to hodinu. Tady to chlapi profíci mají šup šup. Dnes jsme s manželkou vyrazili na procházku a spojili to s výlovem. Koupili jsme si kapra, kterého doma hned dnes upečeme. Jednoduše, žádné složitosti. Jen sůl a máslo, tak to máme nejradši,“ řekl Radek Coufal z Brna.

Vylovené šupináče měli rybáři prodávat na hrázi v arboretu až do pátečních pěti hodin odpoledne.