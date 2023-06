Na druhé straně více než čtyřiceti hektarového rybníka je navíc známý autokemp a cyklistické singletraily. Ročně navštíví třítisícový městys několik desítek tisíc lidí. „Občas do Jedovnic zajedu na kolo. Zmíněné parkoviště bývá hlavně o víkendech nabité a chápu, že místní chtějí z turistů něco mít do obecní kasy. Kdekoliv jinde je nějaká zajímavost a atraktivní místo, vybírá se parkovné. Nepřijde mi na tom nic divného. K Olšovci jezdí spousta lidí po obecních cestách, které je třeba opravovat a okolí rybníka nějak udržovat. Kdo má na auto, má i na parkovné. S padesátikorunou za celodenní stání nemám problém. Za to dnes nejsou ani dva nanuky pro děti,“ řekl Deníku Rovnost například Vladimír Bílý z nedalekého Adamova.