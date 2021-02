Podepsalo ji čtyřiadvacet místních. „Jsou tu dvě bytovky, jedna soukromá a jedna města. To zde před časem upravilo plochu a rozšířilo parkování. Je tady asi šestnáct veřejných stání a nestačí to. Nejvíce mi vadí, že tu denně parkují lidé z jiných ulic. Když přijedu později z práce, nemám kde zaparkovat,“ řekl iniciátor petice Pavel Pokorný.

Rada města však tento požadavek místních zamítla. Podle zástupců Boskovic by vyhrazením parkovacích míst vznikl modelový příklad pro obyvatele či vlastníky v mnoha dalších domů ve městě.

A z podobnými žádostmi by se pak doslova roztrhl pytel. „Na základě jakého klíče bychom ta místa, která stejně nepokryjí potřeby všem obyvatel ve zmíněné ulici, přidělovali? Vždy by se někdo ozval, že někoho jiného zvýhodňujeme. Podobně jsme nedávno zamítli žádost tří vlastníků domů v ulici Boženy Němcové o vyhrazení parkovacích míst před jejich domy. O problému s parkováním ve městě samozřejmě víme a chceme ho v dohledné době řešit,“ uvedl boskovický místostarosta Lukáš Holík.

Dodal, že zakrátko má vzniknout pracovní skupina, která se bude zabývat problémem dopravy a také parkováním ve druhém největším městě na Blanensku. Moc variant, jak současný neutěšený stav změnit, však podle něj není. „Buď ubereme na úkor parkování zeleň nebo půjdeme cestou nákladných parkovacích domů. Ani jedna z variant není jednoduchá. Můžeme dospět i do stavu, kdy například víc než jedno auto na rodinu bude luxus a jeho stání může být zpoplatněno. To se týká i placených vyhrazených ploch ve městě, ale to už extrémně předbíhám,“ doplnil Holík.