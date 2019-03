Ráječko - Někdo je šikovný na řemesla, jiný zase na sport. Aneta Pelíšková z Ráječka na Blanensku válí na kytaru. Zvládne i baskytaru, flétnu, ukulele, bubny nebo klávesy. Do toho zpívá, tančí a je členkou folklorního souboru Drahan. „Kytara mě moc baví. Nějaké vzory nebo cíle zatím nemám. Ráda bych se ale zdokonalovala. Chci hrát pro lidi a dělat jim radost,“ usmívá se sedmnáctiletá studentka blanenského gymnázia.

Aneta Pelíšková z Ráječka vyhrála celorepublikovou soutěž kytaristů Zlatá struna. | Foto: ARCHIV SOUTĚŽE ZLATÁ STRUNA

Před časem rozvažovala mezi studiem medicíny a konzervatoří. „Ale teď už spíš převažuje konzervatoř. Přece jen aktivit uměleckého směru mám hodně a byla by škoda to nezkusit,“ dodává.



Nedávno se dočkala prvního velkého úspěchu. Zvítězila na celorepublikové kytarové soutěži Zlatá struna. V plzeňském finále vyhrála v kategorii patnáct až osmnáct let. „Zahrála a zazpívala jsem také svoji první autorskou věc. Jednalo se o písničku pro postiženého chlapce Nikýska, kterou jsem poprvé hrála na charitativní akci loni v létě. Z vítězství mám samozřejmě obrovskou radost. Přece jen je to celorepubliková soutěž,“ říká dívka.



Hře na kytaru se věnuje pod vedením Martina Kováře na soukromé Základní škole Blansko manželů Jeřábkových.