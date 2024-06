Velkým překvapením pro vedení města i veřejnost bylo, že se do konkurzu nepřihlásila dosavadní ředitelka na Erbenově Simona Poláková. „To bylo překvapení asi pro všechny. Na této škole někteří rodiče negativně reagují na výuku písmem Comenia Script a také matematiku. Děti, co spádově patří sem, hlásí na TGM. Jak toto řešit, už bude v režii nového ředitele,“ poznamenala blanenská místostarostka.

Obálky s novými kandidáty se podle všeho budou otevírat až začátkem září. Výběrová řízení na zmíněných dvou školách podrobněji komentovat nechtěla. „Co se týká TGM, je to rozhodnutí rady, které bylo neveřejné. Doporučení komise není ve finále závazné. Nechci se k tomu blíže vyjadřovat a někoho urážet. Situace na této škole ale není z našeho pohledu delší dobu ideální. Doby, kdy byla na výsluní, jsou pryč. Máme za to, že by zřejmě měl přijít někdo zvenčí. V minulosti se jednalo o velmi prestižní adresu, ale nyní ji přeskočily jiné blanenské školy. To, že na TGM mají naplněné první třídy, není klíčový argument,“ dodala Dražilová.

Na zmíněných školách se podle ní aktuálně nic nemění. Stávající ředitelé budou ve funkci až do konce července. Do doby nástupu nového ředitele pak školu povede osoba pověřená dočasným řízením školy. „ Základní školu Erbenova dočasně povede Jaroslava Novotná a Základní školu TGM Magda Vinická. Jmenovány jsou s účinností od 1. srpna, a to na dobu určitou do doby jmenování nového ředitele, který vzejde z konkurzního řízení,“ informovali na webu zástupci města.

Konec po dvaceti letech?

V čele Základní školy TGM stál dvacet let Pavel Nezval. Podle informací Deníku vyhrál nedávno i nově vypsaný konkurs. Radní se však i přes doporučení komise rozhodli výběrové řízení opakovat. V období konkurzu se údajně měly na TGM řešit dvě výpovědi učitelů. „Co k tomu mám říct? Bylo mi sděleno, že se rada rozhodla nikoho nejmenovat a vypsat výběrové řízení znovu. Tečka, dvě minuty čistého času. Měl jsem pocit, že jsem svoji vizi obhájil," řekl Nezval.

Dodal, že kdyby věděl, že má vedení města přímo s ním i se způsobem, jakým školu vede, zásadní problém, do konkurzu se nehlásí. „Nic takového jsem nezaznamenal. Jsem zaražený. Dopadlo to jak, to dopadlo. Atmosféra ve škole není dobrá, je to celé rozhašené, ale třeba se to dá časem do pořádku. Jak dál budu ve škole působit, nevím. Možností je několik. Svoji práci ale do konce července, kdy mi končí funkční období, udělám. Úvazky nachystám. Ve čtvrtek má dorazit k nám do školy paní místostarostka Dražilová, tak snad se dozvíme víc,“ uvažoval Nezval.

Rozčarovaný je z postoje města například také Josef Jalový, který na TGM učí. Má za to, že škola pod vedením Nezvala fungovala dobře. „Z blanenských škol jsme přijali nejvíce prvňáků, jako jediní otevíráme dvě přípravné třídy. To podle mě reprezentuje stanovisko veřejnosti. Kdybychom byli špatná nebo problémová škola, zájem rodičů asi nebude tak velký, ne?,“ dodal muž.

Škola podle něho ekonomicky funguje, o žádných zásadních problémech neví. „Chodí k nám také několik desítek ukrajinských dětí, což si myslím, že k dobrému jménu školy také přispívá. Nechápu, proč radní doporučení výběrové komise shodili ze stolu. Je v tom politika nebo mají nějakého svého koně? Jsme v nejistotě, zatím neznáme svoje úvazky a co budeme učit," poukázal.

Funkční období ředitelů je podle školského zákona šest let. Pokud by město konkurzy nevypsalo, automaticky by se prodloužilo o dalších šest let. „Naprostá většina ředitelů blanenských základních i mateřských škol je ve funkci více než dvě funkční období. Vzhledem k tomu jsme se rozhodli nyní nové konkurzy vypsat,“ okomentovala již dříve rozhodnutí blanenských radních Lenka Dražilová.

Podle jednoho ze zdrojů Deníku, který pracuje ve školství a situaci v Blansku dobře zná, chtělo město podle všeho konkurzy přivést do vedení škol svěží vítr a nové vize. Posunout je dál. „Pokud město chtělo udělat nějakou změnu, mělo ji podle mě řešit individuálně a ne plošně, i když je to plně v jeho kompetenci. A také záměr se zaměstnanci a dosavadními řediteli předem prodiskutovat. Pokud mám správné informace, nestalo se tak. Výsledný efekt je z ohlasů, co mám, spíš destruktivní. Myslím si, že město ztratilo výborného praktika a zkušeného odborníka třeba ve škole na Salmově. Konkurz na Erbence je pak totální fiasko. A TGM? Jestli je tam nějaký politický tlak, nevím,“ uvažoval.

Málo uchazečů

Uchazečů o ředitelský post se navíc na všech školách sešlo naprosté minimum a nebylo tak moc z čeho vybírat. „Copak město nemělo signály dřív, že to tak bude? Všeobecně se ví, že o práci ředitele základní školy není v současnosti extra zájem. Platy řadových pedagogů šly totiž v poslední době nahoru, navyšují se i díky odměnám a rozdíl mezi odměnou ředitele už není zase tak velký. Zodpovědnost a objem práce se však porovnávat nedají. Kdo by pak za takové peníze chtěl pracovat často o víkendech, řešit ekonomiku a chod školy, stížnosti rodičů a velmi rozsáhlou administrativu,“ dodal dlouholetý pedagog.

Situace na dvou blanenských školách bez nového ředitele je pak podle něj o to složitější, že v této chvíli musí vedení škol pracovat na rozdělení úvazků pro nacházející školní rok. Částečně se už začíná řešit také rozvrh. „Je to velmi hektická část roku, i když to tak těsně před prázdninami nevypadá. Takto plán práce dopadne na lidi, kteří školu povedou dočasně do jmenování nového ředitele a nemusí s tím mít tolik zkušeností. Pro školu to může být složitější,“ sdělil zdroj, který si přál zůstat v anonymitě. Redakce jeho totožnost zná.

Nové ředitele škol a školských zařízení jmenovali nedávno také zástupci kraje na třinácti místech jižní Moravy. Na Blanensku se jednalo o Gymnázium Blansko, Základní školu Blansko v ulici Nad Čertovkou, blanenské Středisko volného času a stejné zařízení v sousedních Boskovicích.

Kancelář, ilustrační snímek.Zdroj: Pixabay.com

Jmenovaní ředitelé základních a mateřských škol v Blansku

Lucie Košťálová, Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova

Dušan Krumnikl, Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská

Zuzana Plchová, Mateřská škola Blansko, Údolní

Jitka Němcová, Mateřská škola Blansko, Rodkovského

Jarmila Jalová, Mateřská škola Blansko, Těchov

Jaroslava Novotná, Základní škola Erbenova – dočasně povede školu od 1. srpna do výběru nového ředitele

Magda Vinická, Základní škola TGM - dočasně povede školu od 1. srpna do výběru nového ředitele

Školská zařízení v režii Jihomoravského kraje