/VIDEO/ Chci jenom další ráno, kdy na tebe se podívám. A ty se usmíváš, má lásko, v ten moment nejsem sám. Chytlavou melodii písně Ráno zpívá hromadně s muzikantem Jakubem Děkanem přihlížející dav ponořený ve vodě. Nejvíc hlasitě asi skupina několika mladíků. Všichni společně v sobotu odpoledne slaví osmileté výročí Aqualandu Moravia v Pasohlávkách na Brněnsku.

Aqualand Moravia slavil osmé výročí bohatým programem. | Video: Deník/Oldřich Haluza

Výročí si nenechaly ujít přes tři tisícovky lidí. Návštěvníci lebedící si v hlavním venkovním bazénu reagují na Děkanovo vystoupení nadšeně. Po dozpívání písní hlasitě bouří, pískají na prsty. Na zpěvákovo vyzvání se sborově zapojují také do zpívání. „Kdybych nepospíchal po koncertě do posilovny, hned bych šel za vámi do vody,“ vtipkuje Děkan s poukazem na svou silnější postavu a získává si vodní publikum při svém vystoupení čím dál víc.