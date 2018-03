Vstupovat na led je risk. Ze zachránce se může stát oběť, říká instruktor

Blanensko – Šťastný i smutný konec mělo sobotní drama ve Spešově. Pod šestačtyřicetiletým mužem se tam propadl led a v chladné vodě se začal topit. Zachránil ho osmatřicetiletý muž, který mu podal klacek a z vody ho vytáhl. Zachránit se už ale hasičům nepodařilo psa, se kterým se muž na zamrzlou hladinu vydal. Později ho našli mrtvého pod ledem.

Hasiči zachraňovali muže, který se propadl pod led. Jeho psa už ale nezachránili.Foto: HZS JMK

Podobná událost se nedávno odehrála v sousedním Rájci-Jestřebí na rybníku Klimšák. Tam se prolomil led pod děvčátkem, které si na zamrzlém rybníku hrálo. „Při příjezdu lékaře už byla na břehu. Podchlazená a velice vyděšená. Neměla žádné známky zranění ani tonutí. Po ošetření jsme ji předali matce,“ uvedla mluvčí záchranářů Michaela Bothová. Tragédii zabránil mladík, který neváhal a pohotově vytáhl děvčátko z ledové vody.

Blanenští hasiči záchranu lidí, pod kterými se proboří led, pravidelně nacvičují. Podle instruktora Michala Ostrého je základem úspěšného zásahu dostat člověka co nejdřív z vody. „Když se pod někým proboří led, snaží se pudem sebezáchovy dostat hned z vody. Začne panikařit a rychle se vysílí. Pohybem si člověk nažene krev do rukou a nohou, jenže kvůli ledové vodě potom tělo ztrácí teplotu daleko rychleji, než kdyby se nehýbal. Vlivem podchlazení může zakrátko upadnout do bezvědomí. Jde o minuty,“ řekl před časem při cvičení na blanenské přehradě Palava Ostrý.



V krizové situaci je důležité také jištění osob, které se snaží člověka z ledové vody zachránit. „Musí zachovat chladnou hlavu. Zavolat okamžitě na tísňovou linku a tonoucímu se snažit podat nějakou větev, hodit autolano nebo cokoliv, co je po ruce. Vstupovat na led je riskantní. Ze zachránce se může stát oběť. I hasiči při zásahu hází tonoucímu nejdřív speciální vrhací pytlík s lanem,“ dodal instruktor.