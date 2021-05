Ohleduplnější k přírodě než před rokem jsou letos na jaře Jihomoravané. Naproti tomi loni po začátku lockdownu často nerespektovali značení a rušili zvířata.

Místa, která byla mimo sezonu téměř prázdná, nyní praskají ve švech. Králův stolec v Národním parku Podyjí. | Foto: NPP / David Grossmann

„V Moravském krasu v aktuální době řešíme méně přestupků. Zdá se, že si lidé si zvykli, že jezdí do přírody. Řekl bych, že se v tom také projevilo chladnější jaro, už se to asi mění. Na turismu se letos zatím podepsalo počasí, je to jako na houpačce a v teplých dnech je lidí více,“ poznamenal ochránce Antonín Tůma z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Na konci dubna rozdali strážci v Moravském krasu sedm pokut za nedovolené rozdělávání ohňů.