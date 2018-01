Vraťte zapomenuté knihy bez pokuty, lákají čtenáře knihovny

Blanensko, Vyškovsko – Deset nehod na železnici řešila loni Drážní inspekce na Blanensku a Vyškovsku. Sedm lidí při nich přišlo o život. Vyplývá to ze statistik zveřejněných na počátku ledna. V sedmi případech srazil vlak člověka v kolejišti. „Na Blanensku to byli tři mrtví, to je o jeden případ méně než v roce 2016,“ uvedl mluvčí inspekce Martin Drápal.