Antonín Šnajdar ze Znojma je kvůli nemoci roky upoutaný na invalidní vozík. Když si potřebuje cokoli zařídit na městském úřadě, má problém. „Vozíčkář jako já si těžké dveře na úřad sám neotevře. Chybí mi tam zvonek, kterým bych se mohl ohlásit a případně monitor u úředníků, aby si mohli ověřit, že jsem vozíčkář a ne uličník,“ uvedl Šnajdar. Představitelé měst a obcí se snaží situaci zlepšovat, ne vždy šťastně.

Nyní se Šnajdar dozvěděl, že znojemská radnice plánuje upravit turistický vláček. Jeden vagon má být uzpůsoben právě pro vozíčkáře. „Na bezbariérovou úpravu vagonu vláčku přispěje město provozovateli 227 tisíc korun,“ informovala mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková.

Podle vozíčkáře to jsou zbytečně vyhozené peníze. „Úředníci by měli více přemýšlet, jak zajistit bezproblémový přístup na radnici, mohli by vytvořit parkovací místo pro auta invalidních řidičů blízko vchodu do budovy úřadu v Pražské ulici, o bezbariérových toaletách ani nemluvě,“ dodal. Podobných problémů člověk, který si vyzkouší život vozíčkáře na jihu Moravy, najde bezpočet.

Co vozíčkářům chybí



vozíčkář se ve Znojmě nedostane na radnici. Problémem jsou těžké dveře



toalety v centru Znojma nejsou bezbariérové



některé toalety neodpovídají svými rozměry



málo vyhrazených parkovacích míst blízko úřadů



absence chodníků s nájezdy u DPS ve Znojmě, kde vozíčkáři bydlí

Přesto se radnice a další instituce snaží vozíčkářům stále více vycházet vstříc. Například v Břeclavi je již řadu let samozřejmostí, že se všechny stavby či opravy chodníků řeší jako bezbariérové.

„Městský úřad sídlí v současné době ve třech budovách, všechny mají bezbariérový přístup do přízemí. Ve dvou je k dispozici výtah, ve třetí budově se v současné době buduje. Dosud zde byl k dispozici schodolez. Obdobně se situaci pro vozíčkáře snaží vylepšit i další instituce, v minulosti byl dostavěn výtah například do historické budovy pošty u nádraží,“ naznačil mluvčí břeclavské radnice Jiří Holobrádek.

V Blansku lidem na invalidním vozíku zpříjemňuje od loňského roku návštěvu kina nová automatická rampa, která překlenuje devět schodů do promítacího sálu. „Předtím museli lidé na vozíku nejdříve k pokladně a po zakoupení vstupenky vyjet ven a objet celou budovu kina zvenku. Do sálu pak najeli dveřmi u pódia a film sledovali z první řady. Pokud by potřebovali na toaletu, museli celou cestu tam a zpět absolvovat znovu,“ informoval server města.

Na vozíčkáře myslí i správci kulturních památek. Třeba jeskyně Sloupsko-šošůvské a jeskyně Výpustek jsou z velké části upraveny jako bezbariérové, a tak do nich mohou i lidé na vozíku. „V Punkevních jeskyních mohou vozíčkáři absolvovat trasu suchou částí Punkevních jeskyní na dno propasti Macochy a zpět. Je však vhodné se předem telefonicky ohlásit,“ řekla Deníku Rovnost Kristýna Slouková ze Správy jeskyní Moravského krasu.