Dřív se na vesnicích chovala také zvířata na spotřebu. Stále oblíbené jsou třeba domácí zabijačky. Dá se říct, že smrt zvířat je v tomto případě milostivější, byť to zní absurdně?

Ano, je v tom obrovský rozdíl. Kdyby právě lidé nepotřebovali konzumovat tak obrovské množství masa, nejlépe třikrát denně v různých podobách a tolik živočišných výrobků, mohly by spotřebu pokrýt rodinné malochovy. Při dnešní velké míře konzumace masa to ale nikdy nebude možné.

Zmínila jste se o dopadu živočišné výroby na klima, čím to máte podložené?

Podklady zveřejňují všem dostupné vědecké instituce, například Our World in Data, oxfordská univerzita. Nejsou to výmysly veganů. Tam každý zjistí, že živočišný průmysl zabírá 70 až 80 procent zemědělské půdy na pěstování krmiva, protože ta zvířata musí něco konzumovat. Kdyby se ta plocha použila pro rostliny přímo pro lidi, jako třeba obiloviny, luštěniny, zeleninu, uživilo by se víc lidí. Plochy by se mohly také zalesnit.

Autíčka, Granko a cvakač lístků. Vodní mlýn ve Slupi pozval na retro výlet

Velká část lidí pohlíží na vaši činnost skepticky a s pochybnostmi. Čím to podle vás je?

Je to obecná psychologie, jak se něco vymyká hlavnímu proudu, co je odlišné, tak reakce většiny lidí je nejdříve odpor. Tak to bylo i v minulosti ohledně otroctví, nebo když se první ženy začaly dožadovat práva volit. Nebo když se první černoši začali stavět proti omezování. Co se týká konzumace masa může to být podvědomě špatné svědomí, že se podílí na zabíjení zvířat. Také se v nich vzbudí třeba nelibost z toho, že jim chceme v uvozovkách vzít kus jejich žvance. A reagují podrážděně. Ozývají se nám ale i takoví, kteří říkají, že jim naše aktivita otevřela oči. Těm, co stále pochybují doporučuji zhlédnout nový filmový dokument Svědectví, který je volně dostupný na internetu.

Nedělají vám třeba medvědí službu i radikální názory a projevy některých aktivistů?

Je to o lidech a děje se to i u veganů. Mnohem víc útoků je ale právě na ně. Čelí velkému množství zesměšňujících urážek, vyhrožování je na denním pořádku. Na stránky skupin chodí zcela záměrně hlavně provokující pánové a s oblibou tam sdílí videa utrápeného kuřete nebo napíšou „mňam, teď si dávám bůček nebo svíčkovou“. Potom všem může být takový projev vegana vyústěním určitého zoufalství a třeba přehnaný. Ale ano, může nám to škodit.