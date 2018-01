Volební účast je vyšší než v prvním kole. Mladé ale volba prezidenta neoslovila

Blanensko, Vyškovsko - Silniční most v Černé Hoře to má spočítané. Ředitelství silnic a dálnic intenzivně pracuje na přípravě jeho demolice. Silničáři ji plánují na přelomu února a března. Na rušném tahu na Blanensku, silnici I/43, ho má nahradit do letošního listopadu nový. Bourání a nová stavba budou stát bez daně zhruba pětapadesát milionů.