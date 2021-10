Voliči se prokážou platným dokladem totožnosti a potvrzením o tom, že jsou v karanténě nebo izolaci, případně čestným prohlášením o tom, že jsou v karanténě. Musí mít trvalý pobyt na území okresu, kde volí nebo vlastnit voličský průkaz. Obálku s hlasovacím lístkem vhodí voliči do zapečetěné urny, kterou k autu přinese člen komise v ochranném obleku.

Krom Brna mohou lidé v karanténě odevzdat hlas z auta v Blansku, Břeclavi, Hodoníně, Vyškově a Znojmě, protože v Česku dál platí stav pandemické pohotovosti. Do drive-in stanovišť v Jihomoravském kraji ve středu přišlo celkem 185 voličů. V referundu volili tři lidé.

Vjezd k drive-in volebním stanům je bránou číslo čtyři brněnského výstaviště z Křížkovského ulice. Jsou otevřené od dnešní osmé hodiny ranní do páté odpolední. Stany postavili pracovníci jihomoravského krajského úřadu ve spolupráci s vojáky Armády České republiky.

Zájem o hlasování z auta překvapil zapisovatelku tříčlenné volební komise za Brno-venkov Petru Kupkovou. „Nečekala jsem, že lidé budou jezdit hned od rána, protože letos není tolik nakažených jako loni. Na druhou stranu jsou volby do poslanecké sněmovny zajímavější než ty loňské,“ řekla Kupková. Během první hodiny od zahájení hlasování se u stanů vystřídalo asi šest drive-in voličů.

Otevřelo se tam celkem sedm drive-in stanovišť. Dvě byly v Brně a po jednom pak v Blansku, Břeclavi, Hodoníně, ve Vyškově a Znojmě. Nejvíce voličů a to jednasedmdesát volilo v okrese Brno-město. Naopak nejméně voličů přišlo v Hodoníně, pouhých šest. Zároveň tři lidé hlasovali i v referendech.

Dva volební stany, pro lidi z okresu Brno-město a Brno-venkov, vyrostly hned ráno na brněnském výstavišti. Slouží Brňanům v nařízené karanténě či nakaženým nemocí covid-19, aby mohli podpořit své kandidáty v letošních sněmovních volbách. Hlasují přímo z jejich automobilů na takzvaných drive-in stanovištích. První voliči už vhodili lístek do hlasovacích uren. V Jihomoravském kraji je celkem sedm takovýchto volebních míst.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.