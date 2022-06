Léta jsou v Boskovicích hlavními tématy projekty výstavby sportovní haly a komunitního centra s novou knihovnou. Podle Dohnálka se ale bude muset nové vedení města popasovat také s nekončícím nárůstem cen energií, služeb, plus dalších klíčových nákladů. „Je to téma, o kterém se zatím moc nemluví a před půl rokem nebylo na pořadu dne. Teď se ale na nás valí velká lavina. Vše zdražuje raketovým tempem a výhled do budoucna není optimistický. Ze strany města bude potřeba optimalizovat řadu nákladů. Ať už se jedná o energetické vstupy do centrálního vytápění, veřejné osvětlení, údržbu zeleně, odpady, provoz koupaliště a zimního stadionu nebo nemocnice. Nemalý oříšek bude také provoz městské správy sociálních služeb, kam teď rozpočtovým opatřením dáme dalších několik milionů korun abych udrželi provoz,“ poznamenal Dohnálek.