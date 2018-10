ONLINE: Hlasování do komunálních voleb skončilo. Začalo sčítání hlasů

VYŠKOV – Jedním z posledních voličů ve Vyškově byl Filip Kubíček. Do volební místnosti přišel asi dvacet minut před druhou hodinou. „Nechal jsem to na poslední chvíli, protože jsem dlouho přemýšlel, komu dát hlas. Současné vedení města je mi sympatické, ale chce to konečně změnu, která by městu přinesla něco nového a lepšího. Volil jsem jednotlivé kandidáty, ne strany, protože si myslím, že si pak vedení stran udělá, co chce a můj favorit se nikam nedostane,“ řekl Kubíček s tím, že komunální volby jsou pro něj o dost důležitější než parlamentní.