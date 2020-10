Volební účast na jižní Moravě k sobotní desáté hodině:

Necelých 28 procent voličů přišlo do sobotní desáté hodiny dopoledne k volebním urnám krajských voleb na jihu Moravy.

Informovala o tom mluvčí jihomoravského krajského úřadu Monika Brindzáková. Celkem odvolilo 27,78 % lidí. V senátních volbách do desáté hodiny hlasovalo 25,52 %. Nejvíce lidí zatím dorazilo k volbám v Brně, Kuřimi a Šlapanicích, před 34 %.

„Hlavně si při pití nezapomenout sundat roušku,“ hlásí vesele jeden ze členů volební komise Jan Hubený.

Společně s ostatními kolegy už předchozí den strávil v nařízených ochranných pomůckách dlouhé hodiny. I tak panuje v místnosti dobrá nálada. „Pro mě je kombinace brýle, rouška a rukavice smrtelná. Jak dýchnu, nic nevidím. Tak si brýle nasazuji až v momentě, když někdo přijde volit. Ale dá se to vydržet, není to nepřekonatelný problém,“ dodává muž.

U vstupních dveří každého příchozího zastavuje s rozprašovačem plným dezinfekce zapisovatelka Anita Ruby. „Ukažte, natáhněte tlapičky, ať vám je vydezinfikuji,“ říká žena. „To bude na fotce vypadat, jako že voliči natahují ruce na úplatek a my jim říkáme, koho mají volit,“ glosuje Hubený.

Po desinfekci rukou přicházejí později na řadu kliky v místnosti, stůl a prostor za plentami. Na stole je puštěné speciální zařízení na čištění vzduchu. Dezinfikovat se musejí i tužky. „Za plenty jsme tentokrát žádné tužky nedávali. Když ji někdo potřebuje na kroužkování, tak mu ji půjčíme a musíme ji samozřejmě také vydezinfikovat.

Hygienická nařízení lidé dodržují, snad jen dva si zapomněli roušku nasadit a měli ji v ruce. Tak jsme je upozornili. Pro případ, že by někdo roušku zapomněl, tak mu ji dáme, máme jich dost v zásobě,“ dodává Ruby.

Všichni členové křtinské volební komise se ale shodují, že hygienická opatření se dají zvládnout a nejsou velkou překážkou. „S rouškami se to vydržet dá, i když po sundání ochranných rukavic jsou ruce zpocené a je to nepříjemné. Zdravotníci jsou na tom ale daleko hůř. Spíš nám vadí to, že otvor v urně je menší než volební obálky. Ty se musejí překládat, v urně se pak kupí na sebe a ta se ucpává,“ říká předsedkyně komise Hana Schubertová.

Online reportáž

Podle Jana Hubeného nemá epidemie koronaviru na krajské volby ve Křtinách zásadní vliv. Účast v městysi je v sobotu dopoledne už přes padesát procent. „Že by měl někdo obavy, že se u voleb nakazí koronavirem a raději zůstal doma? Nesmysl, to jsem tady vůbec nezaznamenal. Lidí chodí a účast je pěkná,“ říká.

Jeho slova vzápětí potvrzuje jeden z místních, který se představuje jako Zbyněk. Do volební místnosti ho doprovází manželka. „S rouškami ani dezinfekcí u voleb problém nemáme. Dodržujeme nařízení, které jsou. Není to sice příjemné, ale respektujeme to. Stejně jako všude jinde. Bohužel někteří lidé to berou na lehkou váhu,“ uzavírá muž.