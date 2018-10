Volby na Blanensku? První hodiny ovládli důchodci

Blanensko – Úderem páteční druhé hodiny odpolední se v řadě volebních místností tvořily okamžitě fronty. První hodiny komunálních voleb na Blanensku ovládli v účasti na celé čáře důchodci. Mezi prvními v blanenském kině hlasoval v bleděmodré rádiovce například pětaosmdesátiletý Bohuslav Šebela.

„Proč chodím k volbám? Je to strašně jednoduché. Když přijdu, tak volím a vím koho. Když budu sedět doma, tak také volím. Ale už někoho neznámého. V Blansku jsem spokojený a nic mi nechybí. Myslím, že vedení to dělá dobře a je snaha tu něco budova. Ale záleží na úhlu pohledu. Někomu jinému se zase kroky radnice nelíbí,“ řekl vitální stařík.

V budově blanenské Základní školy Erbenova odvolil krátce po druhé hodině odpoledne také dosavadní starosta města Ivo Polák (ČSSD). „Mám před sebou pracovní víkend. V sobotu budu na několika místech ve městě oddávat celkem sedm novomanželů. Pak teprve začnu sledovat volby. Jsem realista. Sociální demokracie se napříč republikou zrovna neveze v současnosti na vlně popularity,“ uvedl.

Jeho stranická kolegyně a první starostka Boskovic Hana Nedomová dorazila společně s manželem do volební místnosti v boskovické ulici Štefánikova. „Teď budeme s manželem pracovat na zahradě, večer jdeme na koncert Mandrage v sokolovně v Boskovicích. V sobotu se určitě půjdeme projít do přírody,“ řekla Nedomová.

V pátek krátce po čtvrté odpoledne odvolila v prostorách bývalého blanenského učiliště podniku Metra také blanenská poslankyně Lenka Dražilová (ANO). „Zbytek dnešního dne budu s rodinou a sobotní dopoledne vypnu. Má být pěkně, tak budu něco dělat na zahrádce. Pak už se budu naplno s kolegy věnovat sledování volebního zpravodajství,“ upřesnila Dražilová.

Hned v úvodu vyrazil k volební urně také nejstarší letošní kandidát na Blanensku. Stanislav Olejníček z Boskovic. Příští rok mu bude devadesát let. Na kandidátce tamních komunistů je však víceméně do počtu na předposledním šestadvacátém místě. „Chodím pravidelně. A koho jsem volil? Podívejte, jsem bývalý dělník, dnes důchodce. Tak je vám to jasné, podle toho kdo se o nás stará, tak volím,“ poznamenal Olejníček.

Volby nevynechali ani boskovičtí manželé Rosenbergovi. „Komunální volby nás zajímají, abychom věděli, jaké máme zastupitele, na koho se máme obrátit, co pro nás pro občany udělají. Volím tak, že si přečtu programy, co přijdou do schránky a zjistím, co udělají pro lidi. Hledám také osobnosti. Nevolil jsem stejně jako před čtyřmi roky,“ vysvětlil muž.

K posledním volbám přišlo na Blanensku necelých 55 % voličů. Letos se volby nekonají ve dvou obcích v okrese Blansko. Kandidátku nesestavili v Lipovci a také v Dlouhé Lhotě. K urnám tam lidé půjdou až 26. ledna.