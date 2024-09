Nastartuj IT kariéru ve vývoji! (38 - 45.000 Kč) Máš ambice proniknout do světa IT a hledáš optimální příležitost, kde bys měl možnost se vše jako nováček naučit? Přesně tuto možnost ti nabízíme, do našeho týmu vývoje aplikací a systémů hledáme kolegy juniory, co mají zápal pro technologie a chuť se učit novému. Dokážeme tě naučit hodně, od tebe ale potřebujeme abys měl minimálně středoškolské vzdělání (Informatika, kybernetika, elektrotechnika …) a znal základní pojmy jako je C#, .NET, Oracle a zvládl se orientovat v prostředí databáze. Byla by škoda tuto příložítost nevyužít - reaguj ještě dnes, a o možné spolupráci se pobavíme. Náplň práce: programování/vývoj aplikací a systémů, úprava stávajících systému, práce s databázemi, testování, práce v úzkém pohodovém kolektivu (5-6 lidí). 38 000 Kč

Detail nabízené práce