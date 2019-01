Kotvrdovice /REPORTÁŽ/ – Tanec v oblacích. V podání akrobata na větroni, za působivého hudebního doprovodu známé skladby El Condor Pasa. I takový zážitek umožnili v sobotu divákům organizátoři leteckého dne v Kotvrdovicích, který se uskutečnil při příležitosti dvaceti let trvání tamního letiště.

Ale na letišti to i pořádně burácí. Třeba při průletu vojenského vrtulníku MI 171. Mnohatunový kolos pilot precizně ovládá, a když přistane, hned se k němu rozběhne dav lidí. Chtějí se na něj podívat zblízka a nahlédnout i dovnitř. Láká i rodinu Švábenských z Černé Hory. „Syna i dceru letadla baví, tak jsme si dnes udělali výlet. Je hodně zajímavé vidět tyto stroje naživo, je to jiné, než třeba v televizi. Pořadatelé mají program moc pěkně připravený. Děti jsou nadšené, teď nejvíc z vojenského vrtulníku," hodnotí Petra Švábenská.

Šestadvacet ukázek

Celé odpoledne je na co se dívat, jedna zajímavá ukázka střídá druhou. Pořadatelé z kotvrdovického leteckého klubu jich připravili celkem šestadvacet. „Snažili jsme se sestavit zajímavý a pestrý program. Představují se zde ultralehká letadla, ale i sportovní a historická, a také vrtulníky. Pilotují je naše kamarádi z různých klubů a jejich známí. Jsou zde repliky historických letounů třeba z první světové války nebo takzvaná čarodějnice, která připomíná legendárního Blériota z konce devatenáctého století. Ale samozřejmě představujeme i ta nejmodernější současná letadla," vyjmenovává předseda leteckého klubu Zdeněk Moravec.

Diváci vidí na zemi i ve vzduchu také záchranářský vrtulník a řadu dalších vznášedel, obdivují rovněž historická auta.

S programem je spokojená i Iveta Tesařová z Krásenska. „Čtyřletý syn má právě období letadel, tak jsme s partnerem přišli hlavně kvůli němu. Je tady toho opravdu hodně k vidění, líbí se mi, že je vše komentované," říká žena.

Z nebe se snášejí tři muži na padácích. Letadlo je vysadilo ve výšce dvanácti stovek metrů. Pro větší efekt za nimi vlají stuhy. Chvíli krouží nad letištěm a pak všichni hladce doskakují ve vymezeném prostoru. Diváci tleskají.

Mezi parašutisty je Jiří Kutil z Brna. „Kotvrdovice jsou naše spřízněné letiště, je pro nás čest tady seskočit. A zároveň je to zábava a radost," popisuje parašutista. Rekreačně skáče devět let. „Pocit při pádu je nádherný, opravdu to stojí za to," usmívá se Kutil.

Kotvrdovické letiště s názvem Tri sudy bylo nadšenci založeno v roce 1995. Tvoří jej startovací a přistávací plocha pro ultralehká letadla, starý a nový hangár, zázemí, řídicí věž. Tamní letecký klub má čtyřicet členů. Oslavy dvacátého výročí letiště přilákaly přes dva tisíce lidí. „Větší oslavy s organizovaným programem pořádáme jednou za pět let. Každý rok pak dny otevřených dveří," dodává předseda klubu Moravec.