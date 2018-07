Voda v přírodních koupalištích? OK. Kromě Brněnské přehrady a nádrže Výrovice

Manipulační dělníci ve výrobě dělník do výroby. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou., Požadujeme vzdělání s min. výučním listem, dále pečlivost, samostatnost a zručnost. , Náplní práce budou běžné činnosti naší výroby např. zakládání výrobků na pecní vozy, práce s měřidly, manipulace s výrobky apod. , Převážené jednosměnný provoz, možné i práce v noci., Zaměstnanecké výhody: firemní obědy, odměny dle prémiového řádu., CV zasílejte na email bestb@bestb.cz. Pracoviště: Best - business,a.s. - pracoviště kunštát, Zbraslavecká, č.p. 777, 679 72 Kunštát na Moravě. Informace: Nikola Křížová, +420 516 462 264.

Kadeřníci kadeřník/kadeřnice. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 21000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou., Hledáme do našeho týmu milou a usměvavou kadeřnici/kadeřníka se zájmem o práci a vzdělávání se. Jedná se o práci na zaměstnanecký poměr. Kadeřnictví má zavedenou klientelu a pracuje s nejlepšími značkami a produkty na trhu. Školení kadeřníků je hrazené firmou. Podmínkou je vyučení v oboru kadeřník, možno absolvent/ka. , Zaměstnanecké výhody: firemní oblečení, placené školení., PRVNÍ KONTAKT: životopis zaslat na e-mail. adresu terezieminxova@seznam.cz nebo telefonický kontakt PO-PÁ v době 9.00-17.00 hod na č. 776 374 049.. Pracoviště: Conella spol. s r.o. - provozovna boskovice, Masarykovo náměstí, č.p. 2450, 680 01 Boskovice. Informace: Terezie Minxová, +420 776 374 049.

Pracovníci ostrahy, strážní ostraha prodejen. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 24000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou. Možno OZP., Věk nad 18 let, příjemné vystupování, trestní bezúhonnost, přiměřený zdravotní stav, praxe výhodou není však podmínkou. Certifikát strážného zajistíme! , Turnusové směny (7.00-20.00 hod)., KONTAKT POUZE TELEFONICKY od pondělí do pátku v době 8.00-15.00 hod na č. 606 333 112 - pro informování ohledně pracovního místa nebo kontakt na mail: p.liebertzova@bohemiaplus.cz . Nechodit na pobočku!. Pracoviště: Bohemia marten plus s.r.o. - místo výkonu práce blansko, Fügnerova, č.p. 2387, 678 01 Blansko 1. Informace: Pavla Liebertzová, +420 606 333 112.