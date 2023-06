/VIDEO/ Velká změna. Otřískané, desítky let staré soupravy střídají na jihu Moravy nové moderní vlaky Moravia. Podle zástupců kraje je už v jeho majetku a v provozu všech šestatřicet souprav. Do konce června má pak společnost Škoda Transportation dodat poslední elektrickou jednotku. Původně měly jezdit už od ledna, ale epidemie koronaviru a následně válečný konflikt dodávku vozů zpozdily.

Vlaky Moravia už jezdí po jižní Moravě. | Video: Deník/Jan Charvát

Kraj za nové vlaky zaplatil 6,6 miliardy korun. Pětaosmdesát procent nákladů pokryly dotace z Evropských fondů. Klimatizované soupravy nabízí komfortní jízdu s připojením k internetu a kvalitnější mobilní signál díky speciálním oknům. „Jen to sen, který se podařilo splnit. Velkou zásluhu na tom má předchozí vedení kraje, který projekt připravilo. Věřím, že moderní soupravy přitáhnou na jihu Moravy na železnici více cestujících,“ uvedl při čtvrtečním slavnostním ceremoniálu na nádraží v Adamově na Blanensku krajský náměstek pro dopravu Jiří Crha.

Dodal, že poslední z nedodaných souprav už není financována z dotace a proto nehrozí její krácení. Ohledně možných sankcí za pozdní dodání souprav řekl, že kraj bude postupovat podle smlouvy. Ze zástupci strojírenského podniku se už kraj před časem dohodl na prodloužení termínu do konce června. „Jestli budeme uplatňovat nějaké sankce ohledně pozdního dodání? Původní smlouva byla do konce prosince. Ovlivnily ho ale neočekávané události. Epidemie koronaviru a válečný konflikt na Ukrajině. Proto jsme dodávku nových vlaků prodloužili do konce června. Informace k celkovému vyúčtování v tuto chvíli nemám. Ohledně případných sankcí budeme postupovat podle smlouvy,“ uvedl Crha.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Ve zkušební provozu vykazovaly některé soupravy technické potíže. Část cestujících si stěžovala na hluk a zablokované dveře. Strojvedoucí měli zase ze startu problémy s chybujícím softwarem. „Cestování je mnohem příjemnější a pohodlnější. Oceňuji hlavně zásuvky a USB porty. A samozřejmě klimatizaci, i když tam by mohla být teď v těch vedrech puštěná na vyšší výkon. Poměrně nedávno jsem se ale setkal s problémy při otevírání dveří, s tím byly problém hned při zavedení nových souprav. To by se mělo zlepšit,“ řekl Deníku Ondřej Budiš, který denně cestuje za prací z Adamova do Brna.

VIDEO: Moravia na kolejích. Podívejte se na první jízdu vlaku z Brna do Tišnova

President Regionu CZ/SK Škoda Group Tomáš Ignačák řekl, že nedostatky se při několikaměsíčním zkušební provozu podařilo odstranit. „Došlo k úpravě softwaru a kolizní místa jsme vyřešili. Teď po dodávce souprav nastává druhá část, a sice servis. Ten je po celou dobu životnosti soupravy, která je třicet let. Vozy budou servisovány v depu Českých drah v Brně,“ informoval Ignačák.

Poznávacím znamením souprav Moravia jsou červenobílá barva a pojmenování po odrůdách vinné révy pěstované na jižní Moravě. Pálava, Muškát moravský, Veritas, André, Rulandské modré a další. Jedná se o jednatřicet čtyřvozových (333 míst k sezení) a šest dvouvozových jednotek (146 míst k sezení) s moderním evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS, dosahujících rychlosti až sto šedesát kilometrů za hodinu.

Nové vlaky na jihu Moravy. Podívejte se, po kterých vinných odrůdách se jmenují

Nové elektrické vlaky kraj nasadil převážně na dvě páteřní linky S2 mezi Křenovicemi, Brnem a Letovicemi, a S3 mezi Křižanovem, Tišnovem, Brnem a Hustopečemi. Dále jsou nasazeny i na linkách S51 (Šakvice – Břeclav) a částečně i S9 (Břeclav – Hodonín). Kraj zároveň začne připravovat výběrové řízení na nového dopravce. Soupravy Moravia zatím budou provozovat České dráhy, podobně jako dosud staré jednotky. Případně nový dopravce bude fungovat od 10. prosince 2024.

Nízkopodlažní elektrické vlaky nabízí až jednadvacet míst na kola, šest míst pro kočárky, přebalovací pult a koše na tříděný odpad. Nechybí informační systém s obrazovkami, na kterých se zobrazují nejen zastávky, ale i navazující spoje a mimořádnosti v dopravě. Název Moravia odkazuje na první lokomotivu, která roku 1838 přijela do Brna.