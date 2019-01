Blanensko, Vyškovsko – Ostuda, útočiště bezdomovců, katastrofa. Budova vyškovského vlakového nádraží vadí cestujícím už řadu let. A tak v anketě Deníku Rovnost o nejošklivější vlakovou stanici získala s přehledem nelichotivé první místo. Z šestadvaceti lidí pro vyškovské vlakové nádraží na facebooku Rovnosti hlasovalo třiadvacet.

S rekonstrukcí vyškovského nádraží železničáři vyčkávali. Kvůli prodeji objektu z majetku Českých drah Správě železniční dopravní cesty. Ta vzkázala, že s opravou počítá. Jenže až v roce 2020.

Výpravní budovu správa vlastní od loňského prvního července. Ačkoli ještě předtím informovala, že s rekonstrukcí počítá do dvou let od koupě, nakonec musí cestující na přívětivější vzhled budovy ještě počkat. Kvůli modernizaci tratě Blažovice–Vyškov. „Projektovou přípravu akce máme v plánu na rok 2019. A zahájení rekonstrukce o rok později,“ upřesnila mluvčí správy Kateřina Šubová.

ÚPLNÁ REKONSTRUKCE

Podnik plánuje za obnovu vyškovské budovy utratit zhruba padesát milionů. „Co přesně bude stavba zahrnovat, vzejde až z ekonomického hodnocení. Předpoklad ale je kompletní rekonstrukce,“ ujistila Šubová.

Oprava potrvá asi rok, cestující čekají omezení. „To se týká užívání toalet, haly a čekárny, na čas také zajistíme prodej jízdních dokladů z provizorních prostor,“ nastínila mluvčí.

Problémy mají také obyvatelé Blanenska. Třeba ve stanici Adamov–zastávka nechala Správa železniční dopravní cesty odmontoval lyžiny ze schodiště. „Je to nepříjemné pro matky. Když jsem na Velikonoce soukala kočárek nahoru, tak to byla vážně paráda,“ kritizovala v anketě Barbora Havránková. Lidem tam vadí i graffiti.

Železničáři se však zaměří na druhou, nedalekou adamovskou stanici. „Počítáme s částečnou opravou střechy a prostor pro cestující. Práce zahájíme na přelomu června a července. Předpokládáme, že vyjdou na zhruba čtyři miliony čtyři sta tisíc korun,“ vyčíslila Šubová.

Stejný termín zahájení má oprava budovy v Blansku. Dotkne se střechy, oken, dveří a prosklení haly. Rozpočet dosahuje tří milionů 350 tisíc korun.

Letos se oprav dočkají i Rousínovští. I v tomto městě Správa železniční dopravní cesty počítá s opravou střechy za zhruba stejnou cenu jako v Adamově. „V květnu chceme vypsat soutěž na zhotovitele,“ dodala Šubová.

VÍC DOTACÍ

Od loňského převodu víc než tisícovky nádraží v celé České republice si stát slibuje zlepšení údržby stanic. „Státní správa může na jejich opravy čerpat víc peněz z fondů Evropské unie než České dráhy, které jsou akciová společnost a smí tak z dotací vložit do oprav nanejvýš čtyřicetiprocentní podíl. Státní správce infrastruktury může dosáhnout až na pětaosmdesátiprocentní dotaci,“ porovnal předseda správní rady Správy železniční dopravní cesty Vladimír Novotný.

Nejošklivější staniceAdamov-zastávka

• Jak je stará: pochází z roku 1946

• Co vadí: zastávka není bezbariérová, matky musí tahat kočáry po mnoha schodech v rukou. Prostor je starý, podle cestujících škaredý a zanedbaný. Lidem vadí i posprejovaná fasáda.

Vyškov

• Jak je stará: byla postavená v roce 1869

• Co vadí: kromě vypadaných písmen z názvu stanice, oprýskané fasády i schodů si cestující stěžují na nevlídné prostředí uvnitř, nedostatek míst k sezení i přítomnost bezdomovců

BÝVALÝ PŘEDNOSTA STANICE JAROSLAV BĚLKA:

Stanice vždycky lákala bezdomovce

Vyškov /ROZHOVOR/ – Do Vyškova nastoupil Jaroslav Bělka jako přednosta stanice v devadesátých letech. Ve funkci byl třináct let. Přestože se snažil budovu vlakového nádraží aspoň částečně zvelebit, tvrdí, že rozsáhlou rekonstrukci by si zasloužila. „Pokud už je v plánu, tak je to jedině dobře,“ hodnotí Bělka.



Nadávali cestující na vyškovskou stanici?

Samozřejmě. Budova vždy přitahovala bezdomovce. Když v ní pracovalo víc zaměstnanců, snažili se je vyhnat. Teď jich je minimum, a tak se stává, že se tam lidé bez domova zase stahují. I když už asi ne tolik jako dřív.

Jaké změny jste prosadil?

Šlo spíš o kosmetické úpravy, třeba zavedení topení, vznikly nové záchody a doplnil se mobiliář. Pak se situace posunula k lepšímu. Lidé už si mají kde sednout a topí se, což dřív bylo nemyslitelné.

Co byste změnil nyní?

Zase záchody. Jsou sice dobré, ale na dnešní dobu už poměrně předimenzované.