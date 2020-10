Pořadatel silácké soutěže Strongman Michal Krátký chodí do posilovny v centru Modrá věž v Boskovicích prakticky každý den. Když bude zavřená, musí si vymyslet náhradní variantu cvičení. „Doma mám nějaké činky a posilovací gumy. Cvičit se dá i s vlastní vahou. Zřejmě zajdu i na venkovní workoutové hřiště,“ řekl muž. Zavření posiloven je podle něj příliš radikální krok.

Nejen posiloven a fitness center se dotklo uzavření, ode dneška se lidé nedostanou ani do krytých bazénů. Zavírá i Aqualand Moravia. „Věříme, že nařízení pomohou a nejpozději za dva týdny budeme moct otevřít. Jinak by to pro nás bylo likvidační. I vzhledem k jarnímu nařízení, kdy jsme museli zavřít na dva a půl měsíce. V době následujících dvou týdnů se budeme věnovat údržbě areálu. Otazné je, jak bude vypadat případná pomoc státu nejvíce zasaženým subjektům, ke kterým patříme,“ reagoval ve čtvrtek na dotazy Deníku ředitel Aqualandu Petr Pavlacký.

Zavřená budou rovněž vnitřní sportoviště provozované brněnskou společností Starez-Sport. „Z jedenácti sportovišť, které provozujeme, budou od pátku otevřená pouze dvě venkovní hřiště. Ztráty, kterou nám dvoutýdenní uzavření způsobí, zatím neumíme odhadnout," uvedla mluvčí společnosti Michaela Radimská.

Nová opatření změní od pátku i fungování restaurací, barů a hospod. Nově budou zavírat již v osm hodin večer a u stolu mohou sedět maximálně čtyři lidé. Jihomoravští provozovatelé se obávají, že delší trvání tohoto nařízení pro ně bude likvidační. „Už teď, když jsme museli zavíračku posunout na desátou hodinu jsou naše tržby v porovnání s loňským rocem na šedesáti procentech. Když teď budeme zavírat v osm, tak to bude možná dvacet procent. Polední meníčka nás neuživí, asi uděláme okénko nebo rozvot a budeme se modlit, aby si lidé něco objednali. Zatím budeme posílat zaměstnance na dovolenou. Pokud tahle situace potrvá měsíc, nebo nedejbože do Vánoc, tak budeme muset propouštět nebo úplně zavřít,“ uvedl provozní brněnského podniku U Třech čertů Ladislav Šoukal.

Od pátku zavírají také zoologické zahrady. Brněnská zoo připraví pro lidi online program. „Ještě před odpoledním vyhlášením opatření jsme se rozhodli, že obnovíme online komentovaná krmení, která lidé uvidí na našich sociálních sítích. Rovněž připravovanou halloweenskou akci přesuneme do online prostoru. Věříme, že zavření nebude delší, náš areál je velký a venkovní,“ poznamenal mluvčí zoo Michal Vaňáč.

Podle zástupců zoo mohou lidé nyní zahrady, pro které je zavření rovněž ekonomickou ránou, podpořit třeba adopcí zvířat.

Nová opatření nepříjemně zaskočila také provozního znojemského podniku HoZpoda. Martin Tischler neví, co od nového nařízení vlády očekávat. Podnik čekají krušné časy. „Vůbec netuším, jak zkrácení provozní doby hosté přijmou. Jdou si sem posedět na pivo po práci a v osm budeme zavírat. Nejvyšší tržby přitom míváme od šesti večer. Bude to zase velký propad. Nevím, jak zaplatíme personál. Zkusíme rozvoz piva a jídel. Snad nebudou omezení trvat dlouho,“ dodal Tischler.

O desítky tisíc na tržbách podle svých slov přijde v následujících dnech majitel pohořelické restaurace U Vavříků Miroslav Vavřík. Kvůli zkrácené provozní době už musel například na tento víkend zrušit ve svém podniku oslavu narozenin. „Týká se to samozřejmě i svateb a dalších akcí, které jsou v ohrožení. Hosté už je ruší. Snažíme se hodně rozvážet jídla. Uvidíme, jak se situace vyvine. V našem oboru je nyní velmi nejistá doba. Vše ze mění ze dne na den. Udržet podnik je těžké,“ dodal Vavřík.

Od pondělí zavřou i kina nebo divadla. Městské divadlo Brno kvůli opatření přesunulo na neděli rozlučku s nedávno zesnulým hercem Martinem Havelkou. „Chceme dát šanci lidem přijít se rozloučit. Pro představení, která byla v plánu na následující dva týdny, hledáme nové termíny,“ řekla mluvčí divadla Kateřina Vižďová.

Zavřená budou i další jihomoravská místa, kde jindy lidé tráví volný čas. Omezení se dotkne hvězdáren, muzeí nebo galerií.

Nová opatření

(zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR)

Od pátku 9.10., zatím na dva týdny:

zakazuje se provoz heren a kasín



zakazuje se provoz vnitřních sportovišť, umělých koupališť a wellness zařízení



zakazují se návštěvy a prohlídky zoologických zahrad



zakazují se veškeré organizované zájmové, rekreační a další kroužky pro děti od šesti do 18 let.



restaurace, bary, a podobná stravovací zařízení, diskotéky a kluby s výjimkou výdejních okének musí zavřít ve 20 hodin, maximální počet osob u jednoho stolu je 4 - zakázána je i produkce živé hudby a tance



ve foodcourtech nákupních center budou moci sedět u jednoho stolku pouze 2 lidé



nikde nebude moci být k dispozici veřejné bezdrátové připojení k internetu



do nákupních center a dalších provozoven bude možné vstupovat ve skupinkách maximálně dvou lidí

Od pondělí 12.10., zatím na dva týdny:



omezená činnost úřadů - úřední hodiny jen 2x týdně a na max. 5 hodin



zrušeny všechny kulturní, sportovní a společenské akce, bohoslužby, taneční, spolkové akce



zákaz pořádání poutí, kongresů a veletrhů



omezena účast lidí na svatbách či pohřbech a následných hostinách, na 30 osob



omezení shromaždovacího práva na 500 osob (musí dodržovat rozestupy a nosit roušky)



zavřená budou divadla, kina, hvězdárny, muzea, galerie



zákaz přítomnosti studentů na vysokých školách (výjimka: klinická a praktická výuka, studium studentů zdravotnických oborů)



zákaz prezenční výuky na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách



s výjimkou individuální výuky je zakázán i provoz základních uměleckých a jazykových škol



úplný zákaz výuky ve střediscích volného času a školních klubech