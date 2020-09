„Křtinské koupaliště je super. Sice tam není moderní zázemí a atrakce, ale nám se tam líbilo. Hlavně kvůli tomu, že je tam velká zelená plocha a nebývá tam hlava na hlavě. Z Adamova to máme kousek. U nás sice máme pěkné opravené koupaliště, ale když tam byl nával, jeli jsme raději do Křtin,“ řekla žena.

Letošní sezonu Křtinští vynechali a koupaliště neotevřeli. Ale příští prázdniny už tamní bazén bude vypadat úplně jinak. Nyní se už dělníci pustili do rekonstrukce toalet a šaten. Na ni Křtinští získali dotaci milion korun. Příští týden bude zastupitelstvo městyse schvalovat stavební firmu, která původní bazén a jeho okolí přestaví na moderní areál. Projektová cena je 29 milionů korun. Ve výběrovém řízení se však podle křtinského starosty Františka Novotného podařilo vysoutěžit nižší částku. „Koupaliště je staré téměř padesát let a za tu dobu se do něj nijak zásadně neinvestovalo. Ke Křtinám historicky patří, ale už prostě nesplňovalo nároky dnešní doby. Zrušit jsme ho nechtěli,“ uvedl starosta.

Dodal, že zhruba šedesát procent nákladů pokryjí Křtinští z úvěru a zbytek z našetřených peněz. Původní padesátimetrový bazén se zmenší na poloviční délku a vyztuží ho speciální fólie. Bude rozdělený třemi dráhami na plaveckou a rekreační část. Chybět nebude brouzdaliště, skluzavky a řada vodních prvků. Čistotu vody zajistí moderní technologie. „Bazén zmenšíme hlavně kvůli provozním nákladům. Součástí rekonstrukce koupaliště bude také úprava zadních prostor. Tam vznikne parkoviště, dětské hřiště a hřiště na plážový volejbal. Jak vybereme firmu, počítám že v říjnu se dělníci pustí do práce. Příští rok v červnu by koupaliště mělo fungovat ve zkušebním provozu a o prázdninách už naplno,“ upřesnil Novotný.

V budoucnu pak chce městys investovat ještě do úpravy přírodního kempu, který se nachází právě v areálu koupaliště. „Mohl by nám pak pomoci splácet úvěr za rekonstrukci bazénu. Na jeho zvelebení se budeme snažit získat dotace. Do Křtin míří spousta turistů a chceme jim nabídnout služby na úrovni,“ nastínil plány do budoucna Novotný.