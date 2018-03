Vítěz Okrouhleckého esa bere půlku prasete. Poslední karty, aby se naučil hrát

Okrouhlá /VIDEO/ - Sobotní den zalilo slunce. Přestože první jarní počasí vytáhlo ven spousty cyklistů a výletníků, hospoda v Okrouhlé praská ve švech. Na stoly dopadají půllitry, panáky, sem tam sevřená pěst. A hlavně karty. Červená sedma nakonec, flek, reflek. Hromádky mincí se přesouvají s jednoho rohu stolu na druhý. Turnaj v mariáši ve třech Okrouhlecké eso je v plném proudu.

Třiašedesát karbaníků si to mezi sebou rozdalo o půlku prasete. Při turnaji Okrouhlecké eso.Foto: Deník / Štégnerová Jana

Tentokrát si to mezi sebou v pohostinství Boby o tradiční půlku prasete rozdalo třiašedesát milovníků mariáše. „Je mezi nimi dvacet nováčků,“ hlásí šéf turnaje a hospodský v jednom Bohumil Kovář.

Patří mezi ně i Jaroslav Mrkos z Lipůvky. „Vytáhl mě sem kamarád. Mariáš mě baví, turnaj taky, budu jezdit dál,“ říká spokojeně o přestávce před posledním kolem.

Karbaníci spolu soupeří ve čtyřech kolech. Hráči se tedy čtyřikrát protočí, nikdy nehrají dvakrát společně. Jedno kolo trvá hodinu. Končí hvizdem píšťalky. Hráči do tabulky napíšou, kolik peněz vyhráli nebo prohráli. Podle toho dostanou body. První jeden, druhý dva a tak dále.

Nakonec se body sečtou a hráč s nejmenším počtem bodů vyhraje. „Vítěz vyhraje pohár a půlku prasete. Druhý bere kýtu, třetí plecko. Poslední dostane karty, aby se do příště naučil hrát. Nikdo ale neodejde s prázdnou,“ ukazuje na stůl, který se prohýbá pod hromadou cen, Kovář.

Padesát let už mariáš hraje Miroslav Kupsa z Bořitova. „Loni na jaře jsem tady vyhrál a na podzim znovu. Uvidíme, jak to dopadne dneska. Jezdím sem rád. Ráno dostaneme snídani, ke svačině je nachystaná prdelačka, po turnaji řízek s bramborovým salátem. Co tady utratím, vyhraju zpátky,“ usmívá se loňský vítěz, který má doma i pohár přeborníka Vysočiny a Brněnska.

Ještě o dvacet let déle mastí mariáš Bohumil Šebela z Blanska. „Mariáš je strategie, taktika. Je to vášeň. Člověk musí myslet a nemusí znát anglická slovíčka, kterých jsou plné křížovky,“ říká zkušený hráč, který letos oslaví pětaosmdesátiny.

Začíná rozhodující kolo. „Doteď jsem se s nimi mazlil, teď začnu hrát,“ ozývá se od jednoho stolu.

Karty sviští, v kuchyni finišuje smažení řízků. Ozve se píšťalka, zbývá poslední hra. Je vymalováno.

Zatímco si účastníci turnaje pochutnávají na řízcích s bramborovým salátem, do počítače ládují výsledky Josef Jakubů a Stanislav Mach. „Jasně, že hraju mariáš. A Pepa každý pátek kibicuje,“ směje se Mach.

„Mariáš je královská hra a do hospody patří. Po vyhlášení výsledků většina lidí odjede, ale někteří zůstanou a budou hrát až do večera,“ dodává.

Vítěz sobotního Okrouhleckého esa je známý. Pohár si odváží Jaromír Janíček z Louky, druhý skončil Vladimír Liška z Prštic před Jiřím Dosedlou z Šebetova.

Hromada cen při vyhlašování výsledků mizí, půlka prasete se přemístila do kufru auta. Několik stolů zůstává obsazených. Hodnotí se průběh turnaje, potitika nebo snad výsledky našich biatlonistů ve smíšené štafetě? Ne, hraje se mariáš.