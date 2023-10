Podle šéfa střediska Tomáše Mokrého se k přesunu koštu na Wanklovo náměstí rozhodli pořadatelé třídenní akce z několika důvodů. Jedním z nich bylo oživení nového prostoru a také odlehčení přírodní plochy kvůli možné nepřízni počasí.

„Vítání svatého Martina limituje v zámeckém parku do značné míry počasí. Pořádat podobnou masovou akci v závěru roku je velmi technicky náročné. Plácat se tam v sobotu i v neděli v bahně mi nepřijde zrovna šťastné řešení. Snažili jsme se zajistit návštěvníkům lepší komfort. Navíc pokud se v minulosti většina programu odehrála jen v parku, centrum města bylo kromě nedělního průvodu prakticky mrtvé. Pokusíme se ho proto přesunem koštu na náměstí oživit. Na víno se tam mohou stavit i kolemjdoucí, k dispozici bude velkokapacitní stan a kryté pódium pro účinkující,“ řekl Deníku Rovnost Mokrý.

Dodal, že po změně konceptu dalších kulturních akcí, hospodaření kulturního střediska a díky sponzorům se rozhodli oslavy patrona dvacetitisícového Blanska letos veřejnosti nabídnout zdarma. „V minulosti chodilo nejvíce lidí na nedělní historický průvod. Přišlo nám škoda, aby ti, co se přijdou podívat na průvod, potom kvůli vstupnému nedošli až do zámeckého parku,“ uvedl Mokrý.

Zdroj: Jan Charvát

Někteří kritici však organizátory tepou za to, že degustační sklenička na sobotní košt stojí sto korun a je nevratná. Tvrdí, že je její cena přestřelená.

„Samozřejmě jsem to zaznamenal. Ale v Blansku je tradicí, že se komentuje naprosto vše. A nakonec ti největší kritici stejně ani nepřijdou. Je to těžké se zavděčit, ale snažím se být nad věcí. Oproti okolním městům a jejich velkým akcím jsme u Vítání svatého Martina velmi limitovaní termínem v závěru roku, kdy je počasí velmi nevyzpytatelné a také zajistit známá jména do programu je problém. Návštěvnost navíc nebývá nikterak závratná. Proto jsme reagovali změnou celkového konceptu a snažili se tuto akci s dlouhou tradicí oživit. Letos vyzkoušíme nový formát a uvidíme. Je také na zvážení, jestli zvolit do budoucna nízkorozpočtovější formát a peníze s energií nesoustředit třeba na jinou akci v teplejších měsících, která třeba místním nabídne víc,“ dodal Mokrý.