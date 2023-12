„Jedná se zřejmě o největší kamenný betlém ve střední Evropě. Sochání se nám po covidu bohužel zatím nepodařilo obnovit. Ztratili jsme kontakt na sochaře a také materiál podražil. I když nám v lomu s hořickým pískovcem vycházeli vstříc, tak jeden kamenný kvádr přijde na nějakých čtyřicet tisíc korun, tvořilo pět sochařů. Bez sponzorů se to dělat nedá. Tradici bychom ale moc rádi obnovili a betlém ještě rozšířili. Třeba i o známé postavy z české historie,“ řekl Deníku Rovnost vísecký starosta Stanislav Kamba.

Další sochy, které na sympoziích sochaři vytesali mimo téma betlému, jsou volně rozmístěné po obci. Jedinečný soubor pískovcových soch se rozkládá zhruba na ploše dvanácti set metrů čtverečních a je od něj nádherný výhled do krajiny.

Mimo tradičních postav Ježíška, Marie či Josefa si příchozí na loučce u kostela prohlédnou také významné postavy z historie obce vytesané do kamene.

„Jednou z nich je například Jan Matoušek. První ředitel vísecké základní školy. V obci byl zosobněním pokroku, zasloužil se například o místní knihovnu. O kousek dál stojí socha pátera Vincence Ševčíka, který byl později proděkanem v Černé Hoře a podílel se na založení tamního pivovaru,“ dodal Stanislav Kamba s tím, že místní osobnosti vytesali sochaři do pískovce podle dobových fotografií.

Unikát z Olešnice vznikl přímo v Betlémě

Dalším unikátem se mohou pochlubit také v Olešnici. V tamním kostele svatého Vavřince si za sklem věřící a turisté prohlížejí dřevěný betlém vyrobený přímo ve městě Betlémě. Olešničtí si ho nechali vyrobit v roce 2007 po návštěvě tehdejšího starosty Zdeňka Peši a přišel na zhruba osmdesát tisíc korun. Vyřezal ho špičkový arabský řezbář Twemeh.

Figurky jsou vyrobené ze samostatných kusů minimálně dvě stě let starého olivového dřeva. „Je to ukázka špičkové řezbářské práce. Figurky jsou velikosti jednoho lokte a jsou propracované do naprostých detailů. Při práci používal mistr Twemeh zubařskou vrtačku. Betlém je za sklem a je nasvícený,“ popsal nevšední dílo Zdeněk Peša.

A připojil k němu i zajímavou historku. Mistr Twemeh pocházel z tradiční řezbářské rodiny a jeho otec byl velmi uznávaným řemeslníkem. K výrobě betlémů se prý jeho syn ale zpočátku vůbec neměl. Jako divoký mladík se dostal do střetu se zákonem při protestech proti Židům a skončil na čas za mřížemi.

„Je to taková pověst podobná té naší o Daliborovi, kterého naučila nouze housti. Hostitelé na hotelu v Betlémě nám vyprávěli, že mladíkovi byla v chládku dlouhá chvíle. Přes bachaře se dostal k řezbářskému náčiní a začal vyřezávat. A na svobodu už prý vyšel vyučený,“ usmál se Peša.

Na celnici do Prahy dorazila zásilka z Jeruzaléma koncem listopadu v roce 2007 v pěti bednách a zabalená v novinovém papíru. „V bednách společně s figurkami byl také certifikát s datem sedmnáctého listopadu 2007, kdy byl tento betlém posvěcen v chrámu Narození Páně tamním církevním správcem. A to přímo v deklarovaném místě narození Ježíše Krista v jeskyni pod chrámem v Betlémě,“ dodal bývalý starosta Olešnice.

