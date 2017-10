Vína danit nechceme. Tvoří i kulturu, shodli se lídři jihomoravských kandidátek

Blanensko – Autobusy linky 301, které jezdí do Brna z Olešnice, Černé Hory, Lysic či Kunštátu, nabírají kvůli opravovanému mostu v Lipůvce velká zpoždění. To se v dohledné době nezmění. Oprava totiž potrvá do desátého listopadu. Společnost KORDIS JMK ve spolupráci s Českými Dráhami proto přišla s dočasným řešením kritické dopravní situace.