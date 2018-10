Víkend v Brně bude patřit veteránům, v Jedovnici vyloví Olšovec

Brno /TIPY NA VÍKEND/ – Na desítky historických aut a motocyklů se mohou lidé přijít podívat tuto sobotu na brněnské výstaviště. Kromě výstavy patří k Motortechně tradičně i burza. Sběratelské předměty, součástky i náhradní díly tam nabídne více než čtyři sta prodejců.

ILUSTRAČNÍ FOTO: Tradiční výstava MotorTechna Brno.Foto: DENÍK/Tomáš Škoda

Do pisáreckého areálu se sjedou prodejci i vystavovatelé z celé republiky. „Na Motortechně se předvedou restaurátorské firmy, prodejci starožitností i drobní vetešníci. Postupně se nám sortiment rozrostl tak, že zaujme i běžné návštěvníky. Minule si lidé mohli koupit například i starožitné kočárky,“ sdělila za organizátory Tereza Slavíčková.



Novinkou letošního ročníku tradiční burzy bude trenažér formule 1. V něm si návštěvníci vyzkouší, jak se cítí opravdový automobilový závodník. Poprvé se na akci objeví také fotokoutek, ze kterého si zájemci odnesou fotografii na památku.

Již tradičně mohou nadšenci na burze sehnat sběratelské kousky i náhradní díly k historickým motocyklům a automobilům. „Sám si doma opravuji jednoho veterána. Na Motortechnu pravidelně jezdím hledat součástky k mojí motorce. Zatím jsem pokaždé odcházel spokojený,“ svěřil se návštěvník minulého ročníku Michael Šesták.

Motortechna na výstavištiKdy: sobota od 8.00 do 15.00

Kde: Veletrhy Brno, pavilon Z

Za kolik: v předprodeji 130 korun, na místě 160 korun, děti do 15 let zdarma

Největší tahák: výstava historických automobilů a motocyklů, sběratelské předměty, trenažér formule 1



Organizátoři nezapomněli ani na děti. „I malý motorista chce vypadat jako superhrdina. Pro nejmenší jsme připravili malování na obličej,“ řekla Slavíčková.



Motortechna začíná v osm hodin ráno, veterány i doprovodný program si tam lidé mohou užít do patnácté hodiny.



Vstupenky na akci jsou ke koupi v předprodeji na stránkách www.motortechna.cz za zvýhodněnou cenu 130 korun. Na místě lístky stojí o třicet korun víc. Děti do patnácti let za vstup platit nemusí.



Tradiční burza historických vozidel Motortechna se koná dvakrát ročně. Do Brna nadšenci přijíždí na jaře a na podzim. Pokud milovníci veteránů nestihnou na výstaviště dojít tento víkend, další možnost mají 13. dubna.

Mikulov provoní guláše



Kdy: sobota od desíti hodin

Kde: Zámeček Mikulov

Největší festival vaření guláše na jižní Moravě se opět chystá v Mikulově. V areálu hotelu Zámeček Mikulov se v sobotu střetnou v soutěži o nejlepší guláš týmy v kostýmech. Vařit budou guláše hovězí, zvěřinové či zabíjačkové. Součástí programu je rovněž ochutnávka prvních mladých vín za doprovodu cimbálové muziky Eliška. Akce začne v deset hodin dopoledne.

O víkendu oslaví republiku



Kdy: pátek a sobota od devíti do šesti hodin

Kde: Myslivecký areál Letonice

Sté výročí založení republiky oslaví v Letonicích. Obec se při přípravách spojila s Klubem vojenské historie Hraničářský pluk 19 Brno a pro zájemce společně nachystali rozmanitý program. Vzniklo například několik výstavních témat, ale lidé se můžou těšit i na ukázku střelby nebo návštěvu válečného veterána Emila Bočka. Akce je v pátek i sobotu od devíti do šesti hodin.

Vracov zaplní krojovaní



Kdy: sobota a neděle od třinácti hodin

Kde: Vracov

Vracovské hody patří mezi nejnavštěvovanější, ročně se jich zúčastní stovky krojovaných. Hody zahájí sobotní průvod krojovaných k radnici pro povolení hodů. Večerní zábava začne ve 20 hodin v sále sokolovny, kde vystoupí cimbálka Kapric. Nedělní program zahájí mše svatá. Na tradiční hodové zábavě poté vystoupí dechová hudba Sobuláci.

Na Olšovci zatáhnou sítě



Kdy: sobota a neděle

Kde: Jedovnice

K podzimu na Blanensku neodmyslitelně patří tradiční výlov rybníka Olšovec v Jedovnicích na Blanensku. Návštěvníci, kterých se sjíždějí tisíce z blízkého i vzdálenějšího okolí, na místě zakoupí živé ryby, ochutnají rybí a jiné speciality na stáncích a podívají se na jarmark.

Dobšice zvou na Folkfest



Kdy: sobota od dvou do desíti hodin

Kde: Dobšice

Sedm folkových kapel a muzikantů vystoupí v sobotu na pátém dobšickém Folkfestu v tamní sokolovně. Zahrají Petr Kalanda Memory Band, Jiří Smrž a Ben Lowett, Miloš Dvořáček, Flow track z Jindřichova Hradce, třebíčský H-Quartet, jedovnická Lee Banda a vystoupí i znojemský Aladin. Vstupné přijde na 100 korun.

Další tipy z Blanenska

PUTOVÁNÍ PŘES HALASOVO KUNŠTÁTSKO

Kdy: sobota od 6.00 do 10.00

Kde: nádraží ČD Letovice

Za kolik: startovné 20/30 korun

Největší tahák: pět tras pro pěší, příroda Halasova Kunštátska



KROJOVANÉ HODY

Kdy: pátek a sobota

Kde: Šebrov

Za kolik: podle akce

Největší tahák: stavění máje, předání hodového práva, moravská a česká beseda



Další tipy z Brna

Veletrh hodinek

Kdy: pátek a sobota

Kde: Uměleckoprůmyslové muzeum

Za kolik: 190 až 2990

Největší tahák: příchozí se dozví, jak funguje věčný kalendář



Den archeologie

Kdy: sobota od 10.00

Kde: hrad Špilberk

Za kolik: zdarma

Největší tahák: představení práce s detektorem kovů, ukázka různých druhů seker

Další tipy z Břeclavska

DÁMSKÝ GALAVEČER

Kdy: sobota od 19.30

Kde: kulturní dům, Velké Němčice

Za kolik: 200 korun

Největší tahák: módní přehlídka šatů, koncert Husákova Quarteta



PRVOREPUBLIKOVÝ BÁL

Kdy: sobota od 19.30

Kde: sál restaurace Podlužan, Lanžhot

Za kolik: 200 korun

Největší tahák: přehlídka dobové módy, prvorepublikové menu

Další tipy z Hodonínska

VÝLOV PŘEHRADY BLATNIČKA

Kdy: sobota a neděle od 7 hodin

Kde: přehrada Blatnička

Za kolik: zdarma

Největší tahák: prodej živých ryb, ochutnávka svařeného vína, atrakce pro děti



HODY BUKOVANY

Kdy: pátek až neděle vždy od 20 hodin

Kde: sokolovna Bukovany

Za kolik: 100 korun

Největší tahák: vystoupení cimbálových i dechových hudeb

Další tipy z Vyškovska

POHÁDKA O BUDULÍNKOVI

Kdy: sobota od 14.00

Kde: Besední dům ve Vyškově

Za kolik: šedesát korun

Největší tahák: loutkové představení, do kterého tvůrci zapojí i návštěvníky



KÁCENÍ MÁJE

Kdy: sobota od 20.00

Kde: sál Tělovýchovné jednoty Spartak, Rousínov

Za kolik: dobrovolné

Největší tahák: večerní zábava, moravská beseda v podání dětí



Další tipy ze Znojemska

KROJOVANÉ HODY V HRÁDKU



Kdy: pátek až neděle

Kde: Hrádek

Za kolik: 130 Kč sobotní zábava

Největší tahák: přebírání hodového práva v sobotu v 10 hodin, zábava ve 20 hodin



FILM DRAVÍ PTÁCI

Kdy: pátek od 10.00

Kde: Knížecí dům, Mor. Krumlov

Za kolik: 50 korun

Největší tahák: promítání amerického thrilleru ze sedmdesátých let, následuje beseda