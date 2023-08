Konec prázdnin nadchne zejména milovníky letních radovánek. Třetí srpnový víkend bude totiž velmi teplý. Teploty na jižní Moravě, ale i na jiných místech republiky překročí tropickou třicítku. Nejtepleji bude v neděli, kdy se nejvyšší denní teploty vyšplhají ke čtyřiatřiceti stupňům. Pršet bude jen ojediněle. Stejně by měl přitom vypadat i následující týden.

Tropy na koupališti. Ilustrační foto | Foto: Deník / Pavel Sonnek

V pátek bude polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi osmadvaceti až jednatřiceti stupni. Foukat bude slabý proměnlivý vítr. Odpoledne a k večeru se ojediněle mohou objevit přeháňky a bouřky.

To v sobotu už bude na obloze převládat jasno až polojasno. Během dne pak bude místy přechodně i oblačno, přeháňky a bouřky však budou spíše výjimečné a spíše na východě a severu kraje. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi devětadvaceti a dvaatřiceti stupni. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.

Jasno až polojasno nás čeká také v neděli. K večeru při zvětšené oblačnosti se pak mohou objevit přeháňky nebo bouřky. I v neděli však bude jejich výskyt pouze ojedinělý. Denní teploty pak budou atakovat hranici čtyřiatřicet stupňů a budou tak nejvyšší z celého víkendu. „Neděle bude nejteplejším dnem z celého víkendu. Maxima budou v neděli nad tropickou třicítkou na většině našeho území, kdy naměříme mezi třiceti až čtyřiatřiceti stupni. Po ránu může být i tropická noc. To znamená, že teploty neklesnou pod dvacet stupňů, nejčastěji ale naměříme kolem osmnácti,“ uvedla meteoroložka Českého hydrometeorologického ústavu Tereza Matušková.

Lékaři lidem doporučují především ochranu před slunečním záření a dostatečný příjem tekutin. Při dodržování pitného režimu by však neměli zapomínat ani na minerály. „Lidé by se neměli vystavovat přímému slunci a pokrývkou si chránit nejen hlavu, ale celé tělo. Pokud se budou vyskytovat někde u vody, neměli by zapomínat ani na používání krémů s vysokým ochranným faktorem. Dodržovat by měli také pitný režim. Rozhodně by se však měli vyhnout alkoholickým nápojům a pít by neměli ani čistou vodu. Je třeba totiž myslet na dostatečný příjem minerálů. V tomto směru jsou vhodné minerálky, případně i ledový hořký čaj,“ popsal praktický lékař Jiří Bartoš.

Teploty by přitom podle meteorologů neměly klesat ani následující týden. Do úterka by se nejvyšší denní teploty na našem území měly pohybovat mezi devětadvaceti a třiatřiceti stupni. Od poloviny týdne by se pak dokonce měly vyrovnat nedělním maximům. Čekat by nás měly i tropické noci. Pršet bude naopak málo.